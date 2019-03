Si quieres que espíen tu web incluye palabras como estas

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...” Te suena, ¿verdad? Es el texto de relleno mítico que utilizan los diseñadores y programadores para hacer pruebas con las páginas web (con las tipografías, la estructura...) antes de que tengan contenido. Alguna que otra vez se les olvida reemplazarlo antes de publicar, con las consiguientes risas del respetable, así que, estés o no metido en el mundillo, lo habrás visto por ahí.

Si no sabes latín, igual crees que tiene algún sentido... Pues no. No significa nada, pero tampoco es totalmente arbitrario: proviene de un texto clásico de Cicerón, el maestro romano de la retórica, y se popularidad entre los artesanos del código fuente se debe a su presencia por defecto en algunos editores muy populares de texto y sitios web.

El caso es que el Lorem Ipsum se ha quedado un poco viejo. Cumple su función, pero de original tiene más bien poco. Por eso hay quien se esfuerza en buscarle vueltas de tuerca sustituyendo los latinajos, por ejemplo, por frases célebres de Chiquito de la Calzada. Mola, pero todavía se podía hacer mejor o, al menos, más pegado a la actualidad.

He aquí el peculiar punto de partida de nsawatch.me, el generador de texto de relleno que hará saltar las alarmas al otro lado del charco ¿Su objetivo? Hacerle SEO a la mismísima NSA. Todas las palabras que utiliza esta herramienta para generar cháchara insustancial provienen de listados de términos que los espías norteamericanos rastrean por la Red en busca de ciberterroristas y otros enemigos de la patria.

Siempre hemos sospechado que un Gran Hermano global vigilaba nuestros pasos, pero carecíamos de pruebas para afirmarlo. Desde que Edward Snowden nos abrió los ojos, sin embargo, sabemos que nos pinchan el teléfono, leen nuestros correos y espían nuestros chats ¿Por qué no aprovecharlo para trolear un poco a los espías y, de paso, atraer visitas a nuestra página?

La cosa es sencilla: entras en nsawatch.me, pulsas el botón 'Release Nerve Agent' (algo así como 'poner nerviosos a los agentes') y ahí lo tienes: un texto de relleno plagado de términos que “aumentarán la visibilidad de tu marca” de cara los servicios de inteligencia.

Entre ellos hay palabras que suenan realmente peligrosas como “bomba”, “amenaza nuclear” o “crimen organizado”, pero también otras que parecen inofensivas como “agricultura”, “nube” o “Pixar”, que hasta donde nosotros sabemos se dedica a hacer dibujos animados.

Según cuentan en la web, provienen de una lista de 366 palabras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se vio obligado a hacer pública en 2011 y de informaciones aparacidas en medios como la revista Forbes, Huffington Post o Business Insider.

Además, si lo tuyo es desarrollar webs o aplicaciones, los impulsores del proyecto ponen a tu disposición una API para que puedas incluir estas palabras de forma sencilla (con una sola llamada) en el texto de tus creaciones. Si, por el contrario, tienes una vena poética a punto de explotar, lo tuyo es esta herramienta que genera 'haikus' a partir de los términos sensibles.