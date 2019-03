¿Qué es YouTube Gaming y por qué amenaza a Twitch?

El mundo de los videojuegos está lleno de conflictos. Que si una consola es mejor que otra, que si este 'Call of Duty' es mejor que el del año pasado, que si los contenidos descargables están haciendo que nos vendan los juegos por partes, que si los 'free to play' son el mal… Por eso no debería extrañarnos que a la hora de ofrecer servicios también haya conflictos. El más reciente ha sido provocado por la mismísima Google, que ha lanzado la plataforma YouTube Gaming para hacerse con el mercado del streaming de videojuegos.

¿Qué es exactamente esto del streaming de videojuegos? Básicamente, es la acción de emitir tus partidas online para que las vean otras personas. Si esto te parece algo ridículo, deberías saber que Amazon pagó el año pasado mil millones por Twitch, que es la principal plataforma de emisión de videojuegos del momento, así que tan tonto no es porque hay mucho dinero detrás. De ahí que Google haya entrado en juego.

YouTube Gaming está también planteado como una app para móviles y tablets, y su objetivo es ni más ni menos que cargarse a Twitch. Parece que, como Google no pudo comprarla en su momento, ahora van a matarla. Y es muy posible que esta lucha termine siendo bien sangrienta, porque al fin y al cabo YouTube, una de las webs con más movimiento diario en el mundo, está detrás de todo esto.

Google y YouTube Gaming tienen una plataforma envidiable: no solo sus emisiones son de una calidad superior a la de Twitch, sino que mucha de la parafernalia de este servicio de emisión se pierde en favor de la sencillez. Además, ¿qué diferencia hay entre ira YouTube a ver vídeos o usarlo para ver streamings de videojuegos a través de YouTube Gaming? Bien poquita, y eso es un arma impresionante. Contar con los 'youtubers' más famosos tampoco parece poca cosa.

Su diseño y rendimiento también pueden hacerle daño a Twitch, que todavía no ha abandonado Flash del todo pese a que Chrome, por ejemplo, ya se lo ha cargado por completo en la publicidad. ¿Casualidad?

Por supuesto Twitch tiene muchos ases en la manga, como los acuerdos de exclusividad o su veteranía, pues abandonar una plataforma por otra no resultará fácil para los 'streamers' –sí, así se conoce a quienes hacen streamings–, sobre todo en lo referido a los eSports, que Twitch ha apoyado mucho y que suelen tirar hacia su plataforma mucho más que hacia YouTube.

Lo más importante, sin embargo, es que Twitch sigue teniendo un panorama más abierto en cuanto a los derechos de autor y que el ID Content de YouTube ya está haciendo estragos ahora mismo en YouTube Gaming, cuando apenas lleva una semana lanzado. ¿Que un rival quiere hundir tu streaming? Si hace una reclamación, falsa o auténtica, tu streaming se caerá de golpe.

En un mercado tan pujante y que va a tanta velocidad como el de los videojuegos, ver que sigue surgiendo tecnología en sus alrededores es interesante, y que gigantísimos como Amazon o Google estén llevando a cabo una guerra casi directa ahora mismo con los videojuegos como elemento principal dice mucho de la atención que habría que prestarle a estos temas.