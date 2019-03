¿Por qué hay quien aún prefiere los SMS en plena era Whatsapp?

Hace menos de diez años nos los cobraban a un precio totalmente desorbitado y ahora casi nos los regalan. Con ellos aprendimos a condensar lo que queríamos decir muchísimo antes que en Twitter, desaprendimos algunas reglas básicas de ortografía y gramática e implorábamos la llamada de esa chica o chico por cuyos huesos estábamos coladitos con un “llámame, no tengo saldo”.

Sí, hablamos de los míticos mensajes cortos de texto (SMS). Se inventaron hace treinta años -aunque el primero se envió en 1992- y revolucionaron nuestra forma de comunicarnos. Llegando a su auge en 2010, tres años después de la presentación del primer iPhone y uno después de la aparición de su principal homicida: WhatsApp.

¿Pero han muerto realmente los SMS en pleno 2015? Hoy en día los hemos relegado al ostracismo: hasta su acceso directo desde las pantallas de inicio de nuestros smartphones ha desaparecido. Pero lo cierto es que sigue teniendo una tasa de lectura más rápida que correos o mensajes por apps de mensajería.

Hay varias situaciones en las que el SMS sigue siendo fundamental, y en las que le queda una larga vida. O, como el banner y otros formatos de internet, una larga muerte.

1.- Situaciones de emergencia. Si tienes una tarjeta SIM y servicio de un operador los mensajes están siempre disponibles y no dependes de un servicio externo o una red móvil o de enviar solicitudes de amistad. Tampoco requerirá que tengas amigos que sean unos 'outsider' y no puedan instalarse WhatsApp en su Firefox OS o BlackBerry. Por no hablar de las personas mayores que aún no lo han descubierto.

Además, los servicios de emergencia en caso de una alerta extrema se comunicarán vía SMS. Hablando de emergencias, ¿has visto nuestro rastrillo de productos tecnológicos de supervivencia?

2.- Verificación en dos pasos. Estamos registrados en multitud de servicios web y nuestros datos son lo más valioso esas compañías. Por eso son muy jugosos para los ciberdelincuentes, sobre todo si no tenemos cuidado y usamos siempre la misma contraseña.

Añadir una capa de seguridad extra no esta nada mal y aquí entra en juego nuestro protagonista: gracias a la autenticación en dos pasos (contraseña + SMS) se lo ponemos un poco más difícil a los ladrones. Esto ya lo usan Google, Apple, Facebook, Twitter, Dropbox, Paypal o LinkedIn.

3.- Comunicaciones oficiales más seguras. Tu banco no va a comunicarte información sensible por e-mail: casi siempre usará el SMS para informarte de movimientos, ofrecerte códigos para confirmar operaciones... No es muy atractivo para los 'millenials', pero es una tecnología más segura que las demás, al menos a la hora de informar.

Las citas en Sanidad o Hacienda, información sobre cambios en vuelos o trenes, o actualizaciones de un pedido suelen confirmarse por esta vía. Oye, cuando estamos más que abarrotados de notificaciones 'push' de todas las apps que tenemos instaladas, un mensajito no viene nada mal.

4.- Menos saturación. Según lo descrito, a la app 'Mensajes' va lo más importante, al menos hasta ahora. Así que es un medio menos saturado... y eso es lo que aprovechan muchas marcas y empresas para dirigirse a sus cliente: quizá les haga sentir más importantes que recibiendo uno de los tantos correos electrónicos que reciben a diario y, al final, resulta menos intrusivo que mandar publicidad a través de WhatsApp