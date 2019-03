Qué hacer cuando te sale un 'error 502' y no puedes entrar a una web

El 'Bad Gateway Error' (Puerta de enlace incorrecta) es un fallo que generalmente viene del servidor y normalmente no tiene nada que ver con tu ordenador. A veces es porque éste ha recibido demasiadas peticiones y se encuentra saturado, con lo que un 'Ctrl' + 'F5' debería funcionar al cabo de pocos minutos, aunque si muchos hacen lo mismo al mismo tiempo podemos provocar más caídas intermitentes.

Aunque es un error poco común, el 502 te puede aparecer acompañado con distintas maneras: 'Service Temporaly Overloader', 'Temporary Error', 'Server Error', 'Bad Gateway', etcétera. Son fallos independientes de la configuración de tu equipo, por lo que pueden aparecer en cualquier navegador, sistema operativo y dispositivo.

Este fallo de conexión de servidores puede aparecer también cuando tu navegador “cree” que sigue existiendo un error y ahí es cuando hay que intervenir, porque puede ser un fallo de éste mismo o de tu red. La mayoría de las veces lo trucos que te vamos a dar funcionan, aunque si el fallo persiste en el tiempo quizá tengas que contactar con los administradores de la web porque tengan un problema de programación.

1. Recargar la web o cerrar el navegador

Actualizar la web o pulsar 'F5' suele funcionar porque normalmente estos errores son temporales. También puede suceder que el navegador 'recuerde' que había un error en esa página y que hasta que no cierres todas las pestañas y ventanas y lo reinicies no vuelva a funcionar. Si esto no funciona tampoco comprueba en la web 'Down for everyone or just me' si la web está caída a nivel general o si es sólo cosa tuya, como indica el nombre.

Por cierto, si te corre mucha prisa consultar la información que querías ver puedes hacerlo en la especie de máquina del tiempo alojada en 'Wayback Machine', si has tenido suerte y han hecho una copia reciente.

2. Vaciar caché y/o las cookies del navegador

Los archivos almacenados en el equipo hacen que tu disco duro mengüe, pero que tu navegador vaya más rápido. Eso sí: si son obsoletos o están corruptos pueden estar fastidiando el acceso a la web con 'error 502'. En la configuración puedes eliminar los relacionados con esa web o toda la caché y cookies guardadas.

Otra opción de sentido común es utilizar cualquier otro navegador, ya que tardamos medio segundo en copiar y pegar la URL, aunque si la web está totalmente inaccesible no servirá de nada.

3. Utilizar temporalmente un servidor proxy basado en la web

Hablando en cristiano, intentar llegar a la web de forma indirecta a través de otro sitio web, como 'Hide my ass'. Este tipo de 'proxies' anónimos sirve para “disfrazar” el origen de la conexión y podría eliminar problemas con tu proveedor de internet.

Porque, ojo, también puede ser que necesites reiniciar el router, aunque si el resto de webs y programas te siguen funcionando bien sería bastante raro. Espera entre 30 y 60 segundos entre el apagado y encendido. Es como la panacea de reiniciar el equipo en versión internet, a lo Enjuto Mojamuto.