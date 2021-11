¿Por qué decenas de empresas han demandado a Microsoft en Europa?

Desde hace años las autoridades anti competencia europeas han sido especialmente vigilantes con las grandes tecnológicas norteamericanas, que poco a poco han dominado el mercado hasta darse ciertas situaciones que más bien parecen propias de un sistema monopolístico. Pues bien, estas prácticas por parte de algunas empresas se siguen dando, y parece que en algunos casos no les importa ser reincidentes. Al menos eso es lo que piensan decenas de empresas europeas, que han demandado ahora a Microsoft por su posición dominante en el mercado. Y es que parece que el último movimiento de integración de Microsoft Teams en Windows 11 no ha sido del agrado de muchos.

¿Por qué demandan a los de Redmond?

Como sabéis, Microsoft Teams se ha convertido en una de las aplicaciones de videollamadas y reuniones virtuales más populares del mercado. De hecho, son muchas las empresas que ya la han adoptado como su único medio de reunión virtual. Pero para facilitarlo y extender su uso a otros clientes más domésticos, Microsoft ha decidido integrar esta app en Windows 11, como se han integrado en otras ocasiones navegadores web en otros sistemas operativos. Algo que en su momento ya ha reportado importantes multas a grandes multinacionales, incluyendo Microsoft.

Ahora son hasta 30 empresas las que han demandado a Microsoft en territorio europeo, y están encabezadas por NextCloud, una de las empresas más activas en la red, y especializada en servicios en la nube. Y es que no solo se demanda a los de Redmond por integrar Teams, sino también por OneDrive, que es el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Todo ello lógicamente por una clara motivación, la de impedir que Microsoft pueda ejercer su posición de dominio en el mercado, a través de Windows 11 y demás versiones, integrando en el sistema soluciones que presuntamente están compitiendo deslealmente en el mercado.

Los demandantes se agrupan bajo las siglas “Coalition for a Level Playing Field” que reúne a estas 30 empresas, entre las que destacan sobre todo NextCloud. El problema de fondo es que desde estas empresas creen que la integración de servicios de Microsoft dentro de Windows limita la competencia. Y la realidad es que hay algo de cierto en ello, porque cuando estrenamos un ordenador con Windows y vemos integrado Teams, One Drive y otros servicios, tendemos a utilizarlos y no buscar alternativas.

Lo mismo ha pasado con los navegadores web durante años, Google y Microsoft han sido multadas en el pasado precisamente por eso, por imponer su navegador en sus respectivos sistemas operativos, algo que le ha ocurrido también a Apple. Tras las multas, estas grandes tecnológicas se han visto obligadas a ofrecer diferentes alternativas, además de la desarrollada por ellos, a la hora de elegir un navegador predeterminado en el sistema operativo. Eso es lo que buscan los demandantes, poder acceder a ese hueco en el sistema operativo y al menos ser una opción para quienes estrenen un nuevo ordenador o actualicen su sistema. Y que no sea una imposición el programa de almacenamiento en la nube o el de videollamadas.