¿Qué debes hacer si sufres un ataque de phising y te roban los datos de tu tarjeta de crédito?

Los ataques de phising son los más comunes que sufrimos en nuestro día a día digital, ya que aparecen de forma repentina en la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico esperando a que, con la guardia baja, caigamos en el cebo que nos ponen: que si pagar una supuesta multa de Hacienda o de la Guardia Civil, que si suscribirnos a un chollo de algún gran almacén de nuestro país... etc.

Estos ataques, que no son violentos pero sí silenciosos y sibilinos, nos suelen pedir que pulsemos en un enlace donde consiguen envolvernos dentro de un ecosistema fake destinado a sacarnos datos tan importantes como nuestros usuarios y contraseñas de servicios importantes, nombre, dirección y números de documentos de identificación y, por supuesto, la famosa numeración de las tarjetas bancarias, de débito o crédito, que usamos para pagar online.

Si a pesar de todas las precauciones que tomas un buen día has caído en la trampa y acabas de dar tus datos de la tarjeta de crédito a unos piratas, debes saber que, por encima de cualquier otra consideración, es esencial que actúes con rapidez. Con toda la que te permita la excitación del momento que, por culpa del susto que tendrás en el cuerpo, es muy posible que te haga dudar sobre qué pasos tomar.

Consejos que refrenda hasta la policía

Como os decimos, no hay nada peor en una situación en la que acabamos de comprender que le hemos regalado a un hacker nuestros datos bancarios que intentar pensar con tranquilidad. Las pulsaciones las sentís hasta en la garganta, tenéis la cara y las manos ardiendo. Una necesidad de moveros de un lado a otro sin aparente sentido pero incluso en esas circunstancias, hay que intentar mantener la calma.

Lo primero que debéis hacer, MUY rápido, es llamar a vuestro banco y solicitar que os bloqueen la tarjeta cuyos números han acabado en manos de los autores del ataque de phising. Hay que evitar que puedan realizar compras o gastar el dinero que tenéis allí guardado (en forma de ahorros o crédito) en los siguientes minutos. Así, a partir de vuestra llamada, quedará registrada la incidencia y, por lo tanto, los seguros podrán hacerse cargo de cualquier inconveniente que pudiera afectaros.

Si has picado y has facilitado tu número de tarjeta de crédito💳, código de seguridad💸... RÁPIDAMENTE llama📲 a tu banco para bloquear movimientos no autorizados y #DENUNCIA👮‍♂️👮‍♀️ con todas las pruebas de las que dispongas pic.twitter.com/HDihYb0CWF — Policía Nacional (@policia) July 29, 2020

A continuación, y como indica claramente la propia Policía en su cuenta oficial de Twitter, debéis denunciar ante las autoridades, en comisaría o telemáticamente, lo ocurrido y dejar constancia de cada paso que habéis seguido hasta caer en ese ataque de phising: pruebas del mail que ha servido de anzuelo para picar en la trampa, webs en las que habéis acabado y datos concretos que se han proporcionado durante el incidente. Este requisito es esencial para tener registrado el intento de robo de nuestro dinero y que podamos ir a gestionar con nuestro banco cualquier papeleo que sea necesario.

Obviamente, vivir un episodio de este tipo os hará aprender la lección de cara al futuro, aunque si no queréis estar siempre alerta cada vez que metéis los datos de vuestra tarjeta en internet, un consejo: hablad con vuestra entidad para disponer de una tarjeta vinculada a una cuenta vacía donde solo trasladéis dinero unos instantes antes de hacer un cargo. ¿Que necesitáis 10 euros para pagar unos refrescos? Los pasáis a la tarjeta y pagáis. De este modo si los piratas consiguen esa numeración no tendrán nada que llevarse y, aunque todos los pasos que os indicamos tendréis que hacerlos de nuevo, ya no existirá el peligro de que se lleven vuestro dinero.