¿En qué debes gastarte más dinero, en un móvil o en un ordenador?

Es un tema recurrente desde hace años. Los móviles más destacados de cada momento superan, con creces, los 700 y 800 euros en sus gamas más altas. Y a todos nos surge la misma pregunta: ¿se nos ha ido la olla?

La última polémica ha sido con el lanzamiento del iPhone X. ¿Cómo puede costar más de 1.000 euros un 'simple' teléfono móvil? ¿Nos hemos vuelto locos? Y, sobre todo, ¿quién será el insensato que se los gaste? Ya sabemos la respuesta: mucha gente. Pero, ¿de verdad está justificado pagar tantísimo dinero por un móvil, cuando un ordenador (ya sea portátil o de sobremesa) cuesta bastante menos?

Pues ojo, no demos nada por hecho, porque el debate es interesante. Vale que quizá los móviles hayan alcanzado unos precios abusivos, pero, en pleno 2017, puede que haya llegado el momento de formularnos una pregunta en voz alta: ¿ha llegado ya el momento en que quizá SÍ tenga sentido gastarse más dinero en un móvil que en un ordenador?

Argumentos a favor del móvil:

1.- Es básico.

No todo el mundo tiene un ordenador personal, pero sí que todo el mundo tiene un teléfono móvil inteligente. Piénsalo: más allá de discursos posiblemente tecnófobos, tu smartphone es tu primera puerta de entrada tecnológica a tu rutina diaria. ¿No tiene sentido empezar a hacer una inversión importante en ella?

2.- Lo usas todo el día.

Con suerte, la mayoría de personas usamos el ordenador unas 8 horas al día, pero, ¿y el móvil? Mejor ni intentes hacer el recuento, pero sabes que gana por goleada al ordenador. Por muy insignificante que pueda parecer, lo cierto es que el smartphone es, de lejos, la herramienta que más utilizamos a diario.

3.- Trabajo y ocio.

Por lo general, el ordenador lo sueles usar para trabajo o para ocio. En ocasiones pueden mezclarse ambas cosas (sobre todo si eres autónomo), pero lo lógico es que una de las dos opciones sea muy superior a la otra. Sin embargo, en el móvil acaban confluyendo los dos aspectos de tu vida casi por igual. Si usas tu teléfono para consultar redes sociales y para trabajar, ¿no tiene sentido que te gastes una buena cantidad de dinero en él?

Argumentos a favor del ordenador:

1.- Trabajo más complejo.

No, no cualquier tipo de trabajo se puede llevar a cabo desde el móvil. Esto siempre dependerá de a qué te dediques, pero la realidad es palmaria: vale que uses el teléfono para mandar emails urgentes y gestionar algunas cosas, pero, ¿y si tienes que editar fotos o vídeos? ¿Y si te manejas con un programa complejo? ¿Y si necesitas escribir durante bastante rato o elevar tu nivel de actividad? En todos esos casos, no lo dudes: necesitarás un buen ordenador, y eso cuesta dinero.

2.- Desconexión.

Aquí no somos nada tecnófobos, pero si te preocupa mínimamente el número de horas que te pasas delante del móvil, te convierte plantearte este debate. Lo malo de usarlo para temas laborales es que se convierten en la excusa perfecta para tirarte el día entero pegado al teléfono. Si usas más el ordenador, no estarás tan enganchado al móvil, con lo que seguro que te basta con uno mucho más barato que los de gama alta.

3.- Comodidad.

Todos hemos tenido que escribir alguna vez un email largo desde el móvil. Y recuerdas lo que pasa, ¿verdad? Que te tiras media hora para escribir algo que desde el ordenador habrías hecho en 10 minutos. Si encima tienes que leer un documento, el debate ni existe: invierte tu dinero en un ordenador como Dios manda.