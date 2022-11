En qué consisten las Passkeys

Las Passkeys son una iniciativa conjunta de Apple, Google, Microsoft y de otras compañías participantes de la alianza FIDO Alliance que sirve para mejorar el proceso de autenticación en aplicaciones, páginas web y en todas las plataformas sin depender del uso de contraseñas. Además, es mucho más fácil de usar y más seguro que las actuales contraseñas y métodos de verificación en dos pasos, ya que elimina la posibilidad de ser filtradas o robadas.

Esta nueva herramienta es tan segura que nunca puede filtrarse ni sufrir ciberataques. Además, es una nueva forma de proteger tus datos. A la hora de iniciar sesión en una página web o en una aplicación basta con desbloquear el dispositivo móvil a través de un método biométrico: con tu huella dactilar o el Touch ID, el iris del ojo, la cara o el Face ID o a través de un código pin. Por lo que para intentar ingresar a un sitio web únicamente te pedirá usar uno de estos métodos. Esto quiere decir que te permite ingresar a tu perfil sin la necesidad de escribir ninguna contraseña.

En Google una vez que se establece el administrador de tareas se puede utilizar en todas las plataformas que ya tenga integrado este sistema. Mientras que en Apple cuando las claves de acceso se sincronizan con el llavero de iCloud está disponible en todos los dispositivos de esta misma marca. Incluso se puede usar un iPhone para iniciar sesión en aplicaciones y sitios web en dispositivos que no sean de Apple.

Si todavía no puedes usar esta herramienta, no te preocupes porque este sistema próximamente estará disponible para todos los usuarios tanto de Android como de Apple y no únicamente para los usuarios de versiones beta.

