La Comunidad de Madrid acaba de lanzar una página web para poder realizar diagnósticos del COVID-19, y de esta manera poder descongestionar los medios de contacto habituales de la sanidad madrileña. Como bien sabéis, la Comunidad de Madrid está siendo la más golpeada por el brote de coronavirus, lo que está llevando a tomar medidas drásticas de control de los nuevos contagios a la vez que se intenta evitar el colapso de la sanidad en las regiones más afectadas. Hacía días que veníamos escuchando que la comunidad de Madrid estaba trabajando en un método para poder hacer más diagnósticos de la enfermedad, con el objetivo de descongestionar los medios habituales. Pues bien, esta web para luchar contra el COVID-19 ya está en marcha.

Ya puedes hacer tu propio diagnóstico a distancia

Ahora puedes acceder a la nueva página de la Comunidad de Madrid para poder autoevaluarnos, eso sí, siempre dentro de los parámetros que han considerado las autoridades sanitarias madrileñas y a nivel estatal para confirmar que podemos estar sufriendo los primeros síntomas del coronavirus. Para acceder a la página debemos entrar en la dirección web www.coronamadrid.com donde vamos a poder realizar este autodiagnóstico con la ayuda del asistente de la Comunidad de Madrid. Desde la propia web y con buen criterio nos advierten de lo siguiente:

“Esta aplicación pretende ayudar a evitar el colapso de las lineas de atención de la Comunidad de Madrid (900 102 112 CORONAVID) Realiza esta autoevaluación sólo si sientes que tienes síntomas. Seamos responsables: ayudemos a nuestros profesionales y a la sanidad pública”

La app online de la Comunidad de Madrid | Tecnoxplora

Esto quiere decir que seamos responsables a la hora de evaluarnos, y que lógicamente esta sea la primera vía de contacto con las autoridades sanitarias para poder filtrar los casos en los que realmente existe la posibilidad de existir contagio por coronavirus. Para poder llevar a cabo la autoevluación debemos pasar por tres fases. Una de ellas es la de identificación e introducción de datos. Es el momento en el que debemos introducir los datos para que en el caso de poder dar un posible positivo, o al menos tener síntomas compatibles, se pueda contactar fácil y rápidamente con nosotros. Una vez superada esta primera fase, debemos introducir los datos sobre nuestro estado de salud, lo que permitirá a las autoridades saber si estamos dentro de un cuadro en el que sea posible haber contraído el coronavirus. La tercera fase es la de los resultados de la autoevaluación. Aquí se nos dirá qué debemos hacer, en el caso de no tener suficientes síntomas compatibles con el coronavirus, podremos recibir un mensaje como este:

“Según los datos que has aportado, pareces no tener síntomas o no son suficientes para determinar que tienes coronavirus. En cualquier caso el coronavirus se presenta con síntomas leves en la mayoría de ocasiones. Si los síntomas que tienes persisten o ves que no mejoras, vuelve a autoevaluarte dentro de 12 horas”

En este caso hablamos de síntomas que pueden tener alguna similitud con los del coronavirus, pero que no son concluyentes, por lo que se invita a los usuarios a repetir la autoevaluación durante las siguientes horas para poder apreciar cambios en la salud de los usuarios de este servicio. Una aplicación online que ha surgido como un método para descongestionar la sanidad madrileña, que está siendo la más castigada por este brote.

Como nos advierten e la propia app online, este método debe ser el primero que debemos utilizar a la hora de contactar con las autoridades sanitarias madrileñas madrileñas, evitando así el colapso de las líneas de atención, que como sabéis están saturadas ya con un número creciente de casos en la región, lamentablemente tanto de contagios como de fallecidos. Así que os pedimos que tanto los teléfonos de atención como esta app online se utilicen de manera responsable y solo en esos casos en los que realmente hay síntomas asociados a un posible contagio.