¿Problemas para cancelar una suscripción en Internet? cómo forzarla si usas Paypal

Cada vez es más habitual realizar compras o contratar servicios a través de Internet y realizar el pago de forma segura. Estos sistemas de pago nos garantizan en todo momento poder realizar devoluciones o controlar el correcto funcionamiento de las transacciones. Por lo que el uso de estas plataformas, pueden garantizar la protección de nuestras tarjetas de crédito y por consiguiente de nuestras cuentas bancarias. Te contamos cómo gestionar tus suscripciones con PayPal.

Gestiona tus pagos con PayPal

Se ha convertido en algo habitual que muchas compañías con el fin de dar a conocer sus servicios nos ofrezcan un periodo de prueba de sus servicios por un tiempo limitado de forma gratuita. Concluido este periodo podemos seguir usándolo previo pago de su suscripción. Por lo que para acceder a esos días de gratuidad tenemos que rellenar la solicitud con nuestros datos incluidos los relativos a la forma de pago entre las que se incluye el pago a través de PayPal. De esta forma si estamos de acuerdo y queremos seguir con el servicio no tendremos que llevar a cabo ninguna operación adicional.

Perfil de PayPal | TecnoXplora

Un sencillo truco para evitarnos sorpresas es una vez hemos terminado el proceso para acceder a los servicios, inmediatamente después cancelarlos, de este modo evitamos problemas una termine el periodo de prueba, sobre todo en el caso de que estos servicios sean por un tiempo bastante prolongado en el tiempo que puede que se nos olvide darlos de baja a tiempo.

Y si, por el contrario, no queremos continuar podemos cancelar el servicio. Pero en algunas ocasiones, puede ocurrir que el método para dar de baja la suscripción falle o nos obligue a llevar a cabo acciones que nos dificultan el proceso o nos acarrea un gasto indeseado, aunque esto no suele ser lo habitual. Por lo que, si no quieres realizar estos pagos, te recomendamos que sigas estos pasos para gestionarlos.

A través de PayPal no sólo puedes realizar pagos de forma segura en Internet, sino que también a través tu perfil de usuario puedes administrar y gestionar tus pagos y suscripciones a servicios online. Llevarlo a cabo es muy sencillo, tan sólo tienes que entrar en tu cuenta con tu usuario y contraseña.

Gestionando pagos automáticos en PayPal | TecnoXplora

Entra en la " configuración" pulsando sobre el icono con forma de tuerca en la esquina superior derecha de la pantalla.

pulsando sobre el icono con forma de tuerca en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacerlo, accedemos a las opciones disponibles, entre la que se encuentra “ pagos ”

” Si seleccionamos “ administras pagos automáticos ” podemos cancelarlo simplemente pulsando sobre el vendedor o el servicio.

” podemos cancelarlo simplemente pulsando sobre el vendedor o el servicio. Una vez cancelamos el pago, PayPal nos informa de que a partir de este momento no se realizará ningún pago a dichos vendedores o plataformas. Por lo que no se aplicará ningún cargo a nuestra cuenta.

También puedes comprobar el estado de tus pagos automáticos, marcando sobre mostrar activos e inactivos. De este modo sabrás los importes de los cargos que se harán en tu cuenta. Un trámite de lo más sencillo para evitar sorpresas y asegurarnos de no pagar por servicios de los que nos hemos a dado de baja o no queremos disfrutar una vez concluido el periodo de prueba.