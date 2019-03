Los problemas de los algoritmos: Amazon te puede sugerir componentes para fabricar bombas

Una investigación de 'Channel 4 News', después de la detonación de un artefacto casero en el metro londinense, muestra que uno de los mayores mercados online de venta de todo tipo de productos conecta ingredientes que, comprados juntos, se utilizan para hacer bombas.

Lo hace bajo la pestaña de recomendación “artículos frecuentemente comprados juntos”, una muestra de productos que se generan automáticamente por el potente algoritmo de la compañía. Se trata de un sistema muy preciso y útil... aunque claro, no es lo mismo recomendarte dos discos de cantautores similares antes de pasar por caja que, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno y el ácido sulfúrico.

El equipo de investigación de la televisión comenzó a añadir productos que pueden utilizarse para provocar una explosión mortal. Uno de ellos se usa a nivel alimentario, aunque por seguridad no dieron más detalles.

Durante el proceso de compra les comenzaron a aparecer, en la mayoría de los casos, los ingredientes necesarios para fabricar una bomba casera en las recomendaciones. También en algunos casos aparecieron detonadores, clavos y productos que podrían ser usados como metralla en el apartado automático denominado “los clientes también compraron”.

La compra individual de estos ingredientes no es ilegal en Reino Unido, según recoge la BBC, al menos hasta cierta cantidad y dependiendo de la mezcla. Los reporteros añadieron 45 kilos a la cesta, aunque no terminaron la transacción. No obstante, según la ley británica, sólo se pueden tener 100 gramos de pólvora para uso privado (pirotecnia y otras actividades recreativas).

Los algoritmos de las grandes tecnológicas son como la receta de la Coca Cola, por lo que el mayor 'marketplace' del mundo no ha respondido cuanta gente ha podido comprar esa mezcla de productos. Aunque, por razones obvias, es más fácil perseguir a alguien que compra algo por internet que si efectñua la adquisición de esos ingredientes en diferentes tiendas físicas.

No obstante, la compañía afirma que “está trabajando para mostrar los productos de una forma más apropiada”, además de asegurar que se ajustan a la legalidad.

Es cierto que encontrar las instrucciones de fabricación de bombas es algo sencillo desde hace tiempo. Desde los setenta existe 'El libro de cocina del anarquista' y en la Red es aún mucho más sencillo. Por esto, ni el más novato se iniciaría en la materia siguiendo las recomendaciones de Amazon.

En cualquier caso, según recoge 'The Independent', hay un informe de la Comisión Europea que avisa que las leyes europeas para impedir que los terroristas compren productos para fabricar bombas son muy laxas. Y el texto pone el foco en internet...