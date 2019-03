El problema de los algoritmos: Google inserta publicidad de noticias falsas en webs antibulos

“Desalojan un hospital en Vigo por los incendios que asolan Galicia”. “La mujer de Puigdemont huye a Rumanía”. “Carmena quita los belenes de Navidad”. “Pablo Iglesias dijo que ETA hizo un gran trabajo político”.

¿Qué tienen en común estos titulares? Que todos son falsos y que circulan como la espuma por redes sociales y servicios de mensajería, como bien se encargan de desmontar desde 'Maldito bulo'.

Facebook hace tiempo admitió que tenía un problema con la promoción y viralidad de noticias falsas en su plataforma y el último reconocimiento sobre este tema fue el de la injerencia rusa en las elecciones que ganó Donald Trump. Google también halló evidencias de la influencia extranjera en los comicios presidenciales.

Pero claro, ambas plataformas se llevan una parte enorme de la inversión en publicidad, con anuncios que se sirven de forma automática en base a algoritmos y rastreo de los usuarios que se registran en ellas.

La cosa ahora se ha complicado ahora. Según un informe publicado por 'The New York Times' últimamente han aparecido anuncios falsos en forma de noticias en Politifact y Snopes, dos webs que se dedican a contrastar y luchar contra los bulos. Estos anuncios llevaban, con el gancho de un titular, a una versión falsa de revistas como 'People' o 'Vogue'. Un ejemplo de ellos, debajo de una noticia de Melania Trump con foto, que aparezca un anuncio con el titular “Melania no se queda en la Casa Blanca”.

Noticias en Politifact | Politifact

Esta falsificación de webs es bastante común y los de Mountain View afirman que cerraron en 2016 más de 1.300 cuentas creadas para realizar estas prácticas de promoción. Estos anuncios se gestionan con la plataforma de Google Adwords, pero la compañía sostiene que no creen que el objetivo fuera anunciarse en webs antibulos específicamente. Aunque hay que reconocer que es una ironía el fallo del algoritmo en estos casos...

Uno de los propietarios de Snopes denunció en el periódico estadounidense que tienen “poco poder de supervisión para filtrar los anuncios”, acusando al sistema publicitario de ser “cómplice de la difusión y generación de beneficios basados en la desinformación”.

Sin embargo, el gigante tecnológico quita hierro al asunto, según comentó un portavoz en una respuesta genérica a varios medios: “Cuando detectamos prácticas publicitarias engañosas nos movemos rápidamente y hasta podemos llegar eliminar la cuenta del anunciante, además de ofrecer cada vez más controles para que las webs en los que aparecen los anuncios eviten este tipo de anuncios falsos”.