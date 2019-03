Las preguntas más absurdas que alguien le hace a Google

Ya no tienes abuelos que te explican el porqué de las cosas; ni un mentor como David Carradine, monje de Kung Fu, del que aprendes como un pequeño saltamontes. Y las enciclopedias, ah, las enciclopedias desaparecieron con internet. Ahora, si quieres saber cualquier cosa, le preguntas a Google.

Porque, en Estados Unidos, Google no solo es un buscador. Es también un verbo que conjuga casi un acto intuitivo de –digamos- conocimiento inmediato. Lo que no sé, lo busco y lo encuentro.

No en vano, Google es uno de los termómetros de lo que interesa, importa o es tendencia. No en vano, la mayoría de los términos más buscados los comunica el megabuscador en cada Zeitgeist. Cómo pagar WhatsApp, cómo ganar Apalabrados, Outlook, el accidente del tren de Santiago o Lou Reed fueron los conceptos que coparon 2013.

Pero, ¿de verdad buscamos siempre términos tan pegados a la actualidad o a la necesidad? Pues no. Hay otro tipo de indagaciones, otro lado extravagante que domina los resultados del rectángulo blanco de la empresa de Mountain View.

¿Es Lady Gaga un hombre? ¿Cómo esconder un cadáver? ¿Cómo hacer para que mi gato me quiera? ¿Por qué no consigo casarme? ¿Existe Papá Noel? ¿Cómo ganar la lotería? ¿Cómo superar que me han roto el corazón? ¿Por qué los hombres tienen pezones?

Son las búsquedas más raras que encontró SearchFactory, una empresa de SEO australiana, cuando investigó algunas de las cuestiones más tecleadas por los internautas (en Navidad, San Valentín, etc), indagando en la herramienta de planificación de palabras clave de Google Adwords.

Seguro que nadie imaginaba que tanta gente podría hacerle preguntas tan absurdas al buscador de las letras de colorines. Pues sí, bienvenidos a la nueva fuente del conocimiento inmediato. El nuevo oráculo. Teclea la pregunta; y la respuesta te será dada en menos de medio segundo.

Aunque lo preocupante no es el número de personas que realizan dichas búsquedas, sino el volumen de resultados que nos devuelve el buscador: ‘Cómo esconder un cadáver’ acumula 70 millones de alternativas, por ejemplo.

Por cierto, muchas de esas personas que buscan remedios tan vitales en Google también interrogan a Google para que les diga cómo aprender a buscar algo en Google. Puestos a imaginar, supondremos que son los abuelos, abuelos a los que nadie les pregunta ya el porqué de las cosas. Ni falta que hace. Tres uve dobles, Google, punto, es.