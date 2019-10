Los dispositivos electrónicos nos facilitan la existencia. Pero a la vez es mucha gente la que no entiende su funcionamiento, y cuando presenta fallos, la situación se complica. El router forma gran parte de la base que sostiene la comunicación en todo el mundo. Y este, como todo, da fallos. Sin embargo, a pesar de que tantas personas gocen de este dispositivo en sus casas, desconocen información relevante acerca de él. Y es cierto que desconocemos bastante poco sobre el router. Probablemente no lo hagas pero, por ejemplo, ¿sabías que deberías actualizarlo? En este vídeo te explicamos por qué.

"Router" significa "enrutador", es decir, direccionador. Se encarga de interconectar computadoras que funcionan en una red, administrando el uso de datos de esta red. Y así hace posible que los distintos dispositivos de una casa puedan acceder a la misma señal de Internet, ya sea tanto por cable, como por Wifi ("Wireless Fidelity", es decir "fidelidad inalámbrica", comunicación inalámbrica) o ADSL. Son dispositivos conectados al ordenador. Tienen entidad propia, un sistema operativo propio, y recursos propios. Por lo tanto, también están expuestos a propias flaquezas, así que deben ser protegidos mínimamente. En el vídeo te explicamos los detalles.

Son tantos los usuarios que tienen un router en casa, y tan pocos los que conocen la importancia que tiene actualizar su software. Es importante cuidar de los dispositivos para que no estén tan expuestos a sufrir fallos que pueden afectarte en gran medida cuanto más lo dejes apartado. De la misma forma por la que un teléfono móvil necesita ser actualizado de vez en cuando, un router también, aunque no lo notifique con alertas, y los motivos sean distintos.

No es fácil cuando se estropea algo cuyo funcionamiento no conocemos, puesto que en el caso del router puede significar el peor acontecimiento del fin de semana si, por ejemplo, te pilla a punto de ver una película un domingo por la tarde, ya que dependemos de una persona profesional que lo arregle. Por ello no está de más descubrir que puedes cuidar un poco mejor los dispositivos electrónicos de casa para que cumplan su función de facilitarte la vida.

