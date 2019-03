Pasarte de Windows 7 a Windows 10 pronto dejará de ser gratis

Microsoft se quiso curar en salud con el lanzamiento de su último sistema operativo. No quería que le sucediera lo mismo que con Windows 8, que tuvo muy poca aceptación, y decidió regalarlo por primera vez en toda su historia.

Pero la descarga gratuita de Windows 10, si no cambian más adelante de opinión, tiene una fecha tope: hasta finales de julio de 2016, justo cuando se cumple un año del lanzamiento.

Hasta ahora el campo de batalla se centró en que los que usaban XP, desahuciados de actualizaciones y parches de seguridad, pasaran por caja. Pero ahora el objetivo es que los que tienen Windows 7 hagan 'upgrade' en sus equipos. Porque esta última es la versión más popular, con una cuota de más de la mitad en los ordenadores de todo el mundo, según datos de Netmarketshare.

El año pasado se acabó su soporte oficial, pero su fecha de caducidad no está prevista hasta 2020. Entonces, ¿merece la pena aprovechar la actualización gratuita que ofrecen los de Redmond?

A favor

Windows 7 apareció en 2009, cuando los sistemas operativos móviles todavía no manejaban el cotarro. Windows 10 es ya un sistema totalmente móvil, que aprovecha las posibilidades de las pantallas táctiles e incorpora novedades interesantes.

Dependiendo del hardware que tengas, con la nueva versión el ordenador arrancará más rápido, gestionará más eficientemente la memoria y el espacio y aumentará la seguridad.

Como mejoras más tangibles tenemos el nuevo explorador de archivos, el acceso más fácil a los programas en ejecución o un buscador de escritorio que se asemeja más al Spotlight de Mac que al que incluye Windows 7 (que es bastante flojo). Además, incluye el navegador Edge, pudiendo decir adiós a Internet Explorer.

Además, podrás tener el asistente de voz Cortana, notificaciones al estilo smartphone y la tienda oficial de Microsoft, con muchas apps de descarga gratuita. Como veis, esta versión tiene lo mejor de ambos mundos: lo último para ordenador y muchas mejoras móviles.

En contra

Si tienes un viejo PC de sobremesa y solamente lo usas para el paquete de Office, navegar y retocar fotos a lo mejor no te compensa actualizar. Sobre todo si las especificaciones de tu equipo van muy justitas (consulta los requisitos mínimos que exige Microsoft en este enlace) o si eres de los que piensan que los ordenadores tienen que seguir funcionando como lo hacían en la década anterior.

Si no eres un entusiasta de almacenar tus archivos en la nube y prefieres guardarlo todo en el equipo y en discos duros externos, tampoco el 10 es tu sistema operativo. Al igual que si no tienes equipamiento muy nuevo, ya que Windows 7 no se va a llevar tan bien con él.

Si cumples estos requisitos, quédate como estás. Total, todavía te quedan más de tres años y medio con actualizaciones y mejoras en tu Windows 7 y para entonces ya habrá nuevas versiones.