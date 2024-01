OpenAI se inventa una nueva forma de interactuar con los GPTs en su chatbot

ChatGPT sigue siendo el chatbot de inteligencia artificial más popular del mundo, y a pesar de ello desde la empresa que dirige Sam Altman siguen actualizando todas las semanas su ecosistema de IA. En esta ocasión hemos conocido una nueva función de su chatbot, que nos permitirá interactuar con una de las últimas y más grandes novedades de este ecosistema, los GPTs, unas pequeñas apps basadas en esta IA, y que ahora OpenAI quiere que se popularicen como si fueran cualquier app para nuestro móvil.

Así podrás invocar a los GPTs

OpenAI lanzaba hace unas semanas su tienda, su particular App Store, pero con la peculiaridad de que lo único que se vende en esta tienda es básicamente software, apps en forma de GPTs, que no son otra cosa que versiones de la IA especializadas en una tarea concreta. Ahora la propia cuenta de OpenAI en Twitter ha desvelado una nueva función, que va a hacer mucho más sencillo el que podamos utilizar estos GPTs más allá de la propia tienda.

Y es que en su publicación nos ha mostrado un vídeo, un GIF, donde podemos ver cómo se pueden invocar ahora a estos GPTs fácilmente desde la propia conversación con el chat. Y es que una vez dentro de esta, solo tendremos que pulsar la arroba y comenzar a escribir, para que aparezca una lista desplegable de los GPTs que coincidan con el nombre o palabra que hayamos escrito en ese momento. Una vez lo seleccionemos, pasaremos a chatear con ese GPT.

De esta manera la conversación estará mucho más acotada a la temática que queremos utilizar en cada momento con la IA. Por lo que se ahorra tiempo intentando explicar a la IA qué es lo que esperamos de ella. Una vez hemos elegido el GPT, veremos un texto sobre la caja de mensajes, donde podemos ver el nombre de ese GPT. Es una forma de invocarlo similar a como mencionamos a alguien en las apps de mensajería, como es el caso del propio WhatsApp.

Eso sí, como sabéis esta es una experiencia que ahora mismo es bastante exclusiva, y no está disponible para cualquier usuario. Sencillamente porque para poder usar estos GPTs es necesario contar con una suscripción a ChatGPT Plus. Con él podemos acceder a la nueva tienda de GPTs y utilizarlos fácilmente. De lo contrario, no podremos interactuar con estos pequeños programas desde la sala de chat de ChatGPT.

De esta manera OpenAI sigue perseverando en sus nuevos GPTs, y en su tienda, que en poco tiempo se ha llenado de pequeños GPTs. Algo lógico, si tenemos en cuenta que crear estas pequeñas aplicaciones no necesita de complicados conocimientos informáticos, sino que las herramientas disponibles son para todos los públicos, aunque no tengan experiencia. Es sin duda el gran atractivo de esta tienda, ya que cualquiera puede crear un GPT, y preocuparse por poder plasmar en él una buena idea, que es la mayoría de las veces lo único necesario para poder triunfar.