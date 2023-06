El olor a coche nuevo, que tanto gusta, podría ser perjudicial para la salud

Las personas a las que le gustan los coches suelen ser muy cuidadosas con los suyos. Además de tenerlo limpio y cuidado, suelen estar atentos a todos los detalles. Uno de los más recurrentes en la gran mayoría de los coches y que puede pasar desapercibido de vez en cuando, son los ambientadores.

La diferencia entre tener un coche perfumado y no tenerlo se nota claramente desde el mismo momento en el que se abre la puerta. Una de las sensaciones más llamativas cuando tienes un coche nuevo es el olor, no por nada se usa con relativa frecuencia la expresión "huele a coche nuevo". Por lo tanto, podemos estar de acuerdo en la importancia que tiene el olor en un coche, tanto para lo bueno, como para lo malo.

Estos olores que desprenden los coches nuevos suelen proceder de la pintura y de los tejidos, que cuando son nuevos suelen liberar compuestos orgánicos volátiles que, de primeras es agradable al olfato, pero que a largo plazo estas pueden tener efectos cancerígenos en la persona que lo inhala. Algunas de las partículas que se liberan son de formaldehído, acetaldehído o benceno, compuestos que no son buenos para la salud en caso de ser expuesto a ellos durante mucho tiempo.

Mujer posando en el coche | Unsplash

El mayor peligro llega cuando las temperaturas suben, ya que su efecto se dispara. Estas partículas pasan los límites de seguridad del ILCR (Riesgo de Aumento de Cáncer de por Vida), por lo que, según investigaciones, no se debería estar expuesto a ellas más de 20 minutos en cada periodo de conducción.

Si no podemos evitarlo, se recomienda airearlo con frecuencia y tratar de no dejarlo al sol, para que este no se recaliente y aumente los efectos. Es por esto que debemos privarnos de ese pequeño gusto que produce oler un coche nuevo, nuestra salud está en juego.