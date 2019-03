Ocho servicios online para regalar estas navidades y quedar bien

Si buscas el regalo ideal para esa persona, quizá internet pueda echarse una mano: ¿has pensado en regalar una suscripción a un servicio online?

Es una idea ingeniosa, fácil de adquirir y que no te llevará más que un par de minutos desde donde estés. Además, con el aliciente de que no tendrás que no tendrás que envolver el regalo, ni hacer colas, ni buscar sin parar por las tiendas...

Música para todos

Si hay un regalo que es un acierto seguro, sea cual sea el gusto musical de la persona, es una suscripción a la infinidad de servicios online de streaming musical que encontramos actualmente. Spotify es el líder de este mercado y tiene a tu disposición sus tarjetas regalo que permitirán configurar cuántos meses de suscripción queremos regalar a la otra persona (lo más normal, tres meses o un año).

Pero no hay que olvidar el resto de servicios. Los usuarios del ecosistema Google y Android puede que se vean más decantados por los servicios de Google Play, que también dispone de opciones de regalo. En cambio, los fans acérrimos de Apple seguro que quieren Apple Music, el servicio de música en streaming de la compañía de la manzana. Todos ellos con un catálogo similar y unos precios que varían poco.

Exprime tu cerebro con Peak

Para los amantes de los puzzles, crucigramas, juegos matemáticos o simplemente aquellos que buscan retar sus capacidades mentales cada día, está Peak. Esta aplicación, disponible tanto para Android como para iOS, nos retará día a día a mejorar nuestras habilidades en campos tan diversos como el cálculo matemático rápido, velocidad lectora, concentración, lógica y otros.

La aplicación, aunque gratuita, tiene todo su potencial a través de suscripción mensual o anual (incluido también un pago único por la misma). Y por supuesto, también dispone de la posibilidad de realizar tarjetas regalo virtuales.

Evernote, todas tus notas digitales

Seguro que tenemos algún familiar que es un auténtico olvidadizo, o al menos, el típico cuñado que siempre está con una agenda más vieja que la Biblia y queremos ayudarle a dar un paso hacia la digitalización.

Con Evernote, la aplicación multidipositivo por excelencia para la toma de notas (y más) podremos hacerlo a través de los diferentes niveles de suscripción de pago que están disponibles a partir de una suscripción fija de un año.

Habitica para los hábitos de año nuevo

Hablamos de ella algunas semanas: la aplicación para transformar tu vida en un auténtico juego de rol para poder realizar de forma más adecuada todas las tediosas tareas y costumbres que aborrecemos. En este caso, la suscripción de pago nos liberará de la publicidad dentro de la aplicación y desbloqueará las características 'premium' de la misma.

Eso sí: no existe la posibilidad de realizar una tarjeta regalo, aunque sí podremos crear una cuenta para otra persona y, a continuación, suscribirle como usuario 'premium'.

Amantes de la fotografía: Flickr

Si hay un servicio que es el auténtico 'top-of-mind' para los fotógrafos, es Flickr. Este servicio de subida, almacenamiento y exposición de fotografías del gigante Yahoo! ha sido el rey de su categoría durante años.

En este caso, podremos regalar suscripciones 'premium pro' y 'premium pro+' a los amantes de la fotografía de nuestra familia con seguir unos sencillos pasos. Un regalo especialmente dedicado para aquellas personas que ven la vida a través del objetivo de una cámara de fotos.

Jugar como si no hubiera mañana

Hace ya algunos años que el multijugador de las videoconsolas pasó por caja, convirtiéndose en una característica 'premium' sólo al alcance de aquellas personas que adquiriesen una suscripción tanto para Xbox Live Gold como para PlayStation Network Plus.

Si sabemos que a algún miembro de nuestra familia le van a regalar estas Navidades algunos de los numerosos packs de consola con videojuegos que hay a la venta, un gran regalo es una suscripción 'premium' de seis meses o un año para estos servicios.

Whakoom: tus cómics bien organizados

Seguro que tenemos a algún familiar algo 'geek' a quien le apasionan los cómics (ya sean norteamericanos, europeos o los manga japoneses). Con Whakoom podrá tenerlos todos organizados digitalmente en su base de datos. La suscripción 'premium' es económica, permite eliminar la publicidad y acceder a decenas de características superiores.

Un detalle importante: el servicio sirve para organizar, crear listas, compartir y recibir recomendaciones, pero no para descargar cómics.

Leer, leer y leer

Y por último, un clásico: la lectura. Ese archiconocido propósito de año nuevo puede ser fácilmente alcanzable con la infinidad de servicios premium de eBooks que existen. Funcionan de forma muy sencilla: todos ellos nos permitirán acceder a una biblioteca de libros digitales a cambio de un pago mensual.

Existen múltiples opciones, desde Kindle Unlimited (bajo el paraguas del todopoderoso Amazon), pasando por 24symbols o Nubico, entre otros.