Sin duda ha sido una de las principales imágenes del estado de alarma que estamos viviendo actualmente en nuestro país, la desaparición de los supermercados y tiendas del papel higiénico. Si a algo hemos temido los españoles estos días ha sido sin duda a quedarnos sin papel, y lógicamente cada uno de nosotros tendremos nuestras propias razones para ello. Sea como fuere, hay que apelar a un consumo responsable y no especulativo de este tipo de productos. Por esa razón antes de lanzarnos irracionalmente ante el mayor número de rollos de papel higiénico posible, debemos pensar cuánto va a ser realmente el consumo que vamos a hacer de este producto en los próximos días, o mientras dure el confinamiento.

Una calculadora para saber cuánto necesitamos

Si eres de los que se ha parado a pensar antes de actuar, puedes acceder a alguna de las calculadoras de papel higiénico que han proliferado estos días en Internet. Algo que demuestra que esta querencia al papel higiénico no es solo algo español, sino que en otros países también esta ocurriendo algo parecido, con las medidas de confinamiento que están llevando a cabo los distintos gobiernos. Pues bien, estas calculadoras nos dicen exactamente cuántos rollos vamos a necesitar para un determinado tiempo recluidos, para no comprar más de los rollos necesarios.

Calculando los rollos necesarios | Tecnoxplora

Hay una app llamada How much toilet paper? Que nos ofrece calcular cuánto vamos a necesitar en base a unos datos básicos. Tenemos diferentes alternativas para calcularlo, por ejemplo con dos datos básicos, el número de rollos que tenemos, y las veces que estimamos vamos al baño cada día, algo que todos sabemos. Con eso ya tenemos una estimación de los días que vamos a poder aguantar sin ir a comprar más. Y para que os hagáis una idea, yendo tres veces al día al baño, una persona, y teniendo seis rollos, tendremos para más de un mes.

Esta calculadora es más completa, porque nos permite rellenar otros campos que harán más fiable la estimación. Por ejemplo, podemos poner cuántos trozos de papel, de los que ya vienen pre cortados, vamos a consumir cada vez que vayamos al baño. También podemos poner cuántas capas tiene el papel que estamos utilizando, o también la longitud del rollo, ya que como sabéis no hay una misma medida, ya que los hay extra largos. Todos estos datos suelen estar disponibles en el propio envase de los rollos de papel. Y por último, también podemos añadir los días de cuarentena por los que vamos a pasar. Si ahora esperamos estar quince días, o hasta un mes, debemos introducir esa información para que la estimación sea lo más precisa posible.

También hay otra calculadora creada por la agencia online Bons, que nos permite calcular de manera similar cuánto papel higiénico vamos a necesitar durante los próximos días. Aunque parezca algo banal, anecdótico o incluso una broma, estas calculadoras tienen su importancia, y si muchos más reparáramos en ellas, seguramente seguiría quedando papel higiénico en los estantes de las grandes superficies. Es una forma sencilla de saber cuánto vamos a necesitar de verdad en los próximos días de confinamiento, para por tanto no tener que hacer un gasto innecesario.