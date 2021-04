MWC 2021 de Barcelona: el Gobierno facilitará la asistencia con viajes internacionales

A pesar del goteo de cancelaciones por parte de algunos de los expositores más importantes que iban a participar en la feria, como Ericsson o Sony, el MWC de Barcelona sigue su hoja de ruta de cara a celebrar el evento a finales del mes de junio. Una cita a la que deberían asistir miles de personas relacionadas con los sectores de la electrónica de consumo, la telefonía móvil y las comunicaciones. A priori las restricciones de movilidad impuestas para combatir contra el coronavirus impiden los viajes de extra comunitarios a territorio de la Unión, lo que evitaría la asistencia a la feria. Pero ahora GSMA, la organizadora de esta feria, ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de España para permitir viajar a los asistentes incluso si vienen desde fuera de la UE.

Facilidades para asistir a la feria

En su comunicado, la GSMA ha anunciado que han llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior para poder facilitar la llegada de los expositores, asistentes, patrocinadores y socios de este evento a la Ciudad Condal y así poder asistir presencialmente a la feria. Por tanto de esta manera se refuerza el mensaje de que es seguro venir a España para asistir a la feria, y que por tanto esta se va a celebrar con todas las medidas de seguridad pertinentes. Actualmente los ciudadanos de fuera de la UE no pueden viajar a España, por lo que gracias a este acuerdo esa restricción decae en el caso de los asistentes. Para ello se considerará a estos asistentes como “trabajadores altamente cualificados” para que de esta manera puedan asistir sin las restricciones habituales.

El CEO de GSMA, John Hoffman, ha asegurado en el comunicado que “La salud y seguridad de todos los involucrados en el MWC Barcelona, tanto en España como más allá, sigue siendo nuestra máxima prioridad a medida que navegamos por circunstancias que cambian rápidamente. Esta decisión es un rotundo voto de confianza en la cuidadosa planificación emprendida hasta la fecha, y nuestra fuerte asociación con la ciudad anfitriona. Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios para ofrecer una experiencia segura y agradable”.

Muchas dudas alrededor de la cita

A pesar de todas estas facilidades, hasta ahora han sido varios los grandes expositores que se han borrado de la cita de Barcelona, como Ericsson, Cisco, Sony Facebook, y otras empresas de gran calado, que han decidido participar virtualmente en lugar de forma presencial. De tal manera que se evite en la medida de lo posible el contacto con otras personas en un espacio limitado como el de los pabellones donde se va a celebrar. Sin duda son muchos los expositores que se encuentran entre la espada y la pared, decidiendo ahora mismo si acuden o no a la cita. El problema para ellos es que si no acuden perderán la inversión realizada en el stand y la superficie pagada para asistir al evento, por lo que económicamente el no acudir puede suponer un problema para sus balances.

Pero por otro lado estos problemas también pueden persistir si deciden asistir. Ya que la feria se celebra en unas fechas poco propicias para el negocio, con los principales fabricantes con sus novedades ya presentadas, y otros tantos preparándolas para el mes de septiembre. Por tanto parece que va a ser una edición bastante forzada, y veremos si de aquí a que dé comienzo no asistimos a otro goteo de cancelaciones a pesar de las facilidades que está dando el Gobierno de España, que evidentemente es el primero que quiere ver celebrarse una feria de este calado en España, ya que supondría un gran escaparate internacional para el turismo español y por tanto un estímulo para una maltrecha economía como la nuestra.