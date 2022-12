Las multas de tráfico "fake" que nos recuerdan los peligros de los códigos QR

Estos días hemos conocido que alguien se ha dedicado a suplantar al Ayuntamiento de Madrid, imprimiendo multas falsas con el objetivo de engañar a los ciudadanos para robarles sus datos. en Y el elemento central de este engaño ha sido sin duda el código QR que se ha integrado en esas multas falsas, y que no encontramos en los boletines de denuncia habituales cuando se infringe alguna directiva de circulación. Sea como fuere, parece que los códigos QR siguen haciendo de las suyas cuando caen en manos de los que no tienen ningún reparo en usarlos de la peor manera posible. Algo que nos debe recordar los peligros que conllevan este tipo de códigos.

Multas falsas para robarnos los datos

Como os decíamos, muchos ciudadanos se han encontrado en sus parabrisas una multa con apariencia legítima, pero que son completamente falsas. Hasta el punto de que quien las manipula se puede dar cuenta de que han sido impresas en un folio normal y corriente, cuando este tipo de denuncias suelen entregarse en un papel térmico o similar. Lo más llamativo de estas denuncias falsas es que cuentan con un código QR que a priori nos debería llevar a una pasarela de pago.

Aquí es donde está el truco, porque en la multa, que incluso integra la imagen corporativa del Ayuntamiento de Madrid, se nos recuerda que nos beneficiaremos del 50% de descuento en la multa si hacemos un pronto pago, dentro de los días posteriores a la denuncia. Algo que es simplemente una excusa para escanear el código QR, y dirigirnos a una pasarela de pago que también suplanta la imagen del Ayuntamiento de Madrid. Ahí no se realiza ningún pago, pero las víctimas que pican en este engaño terminan entregando los datos de su tarjeta bancaria. Numeración, caducidad y número CVC. De esta forma los hackers se hacen con los datos bancarios de las víctimas e intentan vaciar sus cuentas.

El peligro detrás de los códigos QR

Un código QR en sí mismo no es algo malicioso, pero el uso que se haga de él sí que puede serlo. Y los hackers lo saben muy bien, porque no solo en este caso, sino en otros muchos los están utilizando para meter malware en nuestros móviles. Algo tan inofensivo como leer la carta de un restaurante puede convertirse en algo peligroso si los hackers consiguen suplantar el código original por otro suyo. Esto es algo en lo que no vamos a poder reparar nadie, salvo que instalemos una app que nos diga si ese enlace es malicioso o no.

Pero lamentablemente cada vez hay más códigos QR en nuestro día a día, y detrás de estos no siempre hay información legítima. Por eso debemos extremar la precaución, y si nos encontramos con casos como el de las multas falsas, usar el sentido común y contrastar con las autoridades municipales si la denuncia es verdadera, o no. Lamentablemente esto tampoco nos garantiza que vayamos a evitar estas situaciones y las infecciones de malware en nuestro móvil, eso es imposible.