Microsoft entra en el consejo de OpenAI, aunque como mero observador

En las últimas semanas hemos asistido a todo un terremoto dentro del sector de la IA. OpenAI, la mayor empresa del mercado, y la que cuenta con la tecnología más popular, ChatGPT, despidió hace casi dos semanas a su CEO, Sam Altman, una de las personas más influyentes del mundo en la actualidad, por una presunta falta de confianza.

Finalmente se ha demostrado que fue por un descubrimiento inquietante de la IA, con el que no comulgaban desde el consejo de administración. Al final Altman no solo ha regresado como nuevo CEO, sino que se ha recompuesto el consejo, en el que ahora tiene presencia Microsoft, la gran ganadora de esta rocambolesca situación.

Microsoft sale beneficiada

Ahora hemos conocido que la firma de Redmond estará presente en el consejo de administración de OpenAI, aunque sin derecho de voto, por lo que será un mero observador de todo lo que ocurra dentro de las liberaciones de este grupo directivo. Esto lógicamente refuerza la posición de la empresa capitaneada por Satya Nadella, que actualmente cuenta con el 49% de las acciones de la compañía, algo que sin duda le dota de un poder muy amplio.

De esta manera la nueva junta estará compuesta por Bret Taylor, el ex consejero delegado de Salesforce, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers y Adam D'Angelo, que es uno de los cofundadores y consejero delegado de Quora. Este será el único miembro del consejo que se mantiene del anterior, y que fue el responsable de despedir a Sam Altman. De esta manera no solo no se han salido con la suya, sino que además ha regresado con más fuerza que nunca dentro del consejo.

La consecuencia directa de este nombramiento es que los lazos entre OpenAI y Microsoft son cada vez más estrechos y fuertes. De hecho, en el intervalo de tiempo que Altman estuvo fuera de OpenAI anunció su fichaje por Microsoft, junto a todo su equipo de confianza. Aunque finalmente se impuso la tesis de la empresa detrás de Windows y se terminó por renovar el consejo para que diera cabida a Sam Altman, que finalmente ha regresado con su equipo.

¿Qué provocó la destitución de Altman?

Sin duda fue la gran incógnita detrás de esta decisión, la razón por la que OpenAI había decidido prescindir del conocido ejecutivo. Y todo apunta a que se debió a un importante desencuentro entre el consejo y Altman a raíz de un descubrimiento clave en el desarrollo de la IA de OpenAI. Concretamente de un descubrimiento que podría comprometer nada menos que a la humanidad, y que habría sido desvelado por Altman en una presentación.

El antiguo consejo de OpenAI decidió entonces prescindir de Altman, porque eran más cercanos a las visiones apocalípticas y reguladoras de la IA, frente a la visión más liberal de Altman, que no cree que la regulación deba ser tan férrea alrededor de la IA, a pesar de esos descubrimientos de excepcional importancia para la humanidad. Sea como fuere, Sam Altman ha recuperado el control de OpenAI, y con más poder que nunca junto al apoyo incondicional de Microsoft.