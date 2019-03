MegaChat: la alternativa de Kim Dotcom a las videollamadas cifradas

El polémico Kim Dotcom, el padre de la desaparecida plataforma de almacenamiento de archivos Megaupload lanza ahora un servicio con el que pretende hacerle la competencia al mismísimo Skype: MegaChat.

Tal y como anunció el propio Dotcom a través de su cuenta de Twitter, los servicios de MegaChat, que ahora está disponible en versión Beta, irán apareciendo poco a poco: por ahora se pueden utilizar ya las videollamadas y, más tarde, aparecerá también la posibilidad de enviar mensajes vía chat.

We are releasing #MegaChat beta step by step. Starting with video calling today. Text chat & video conferencing will follow soon.