Cerca de 30.000 Mac están infectados con un peligroso 'malware', ¿te afecta a ti?

Cuando hablamos de malware, virus y otras amenazas para ordenadores siempre lo hacemos contando qué es lo que se encarga de hacer ese código malicioso protagonista de la historia y, también, quién está detrás. Porque dependiendo de dónde vengan los ciberdelincuentes, así podemos esperar un tipo de ataque o no: adware, malware para el robo de credenciales bancarias o, peor todavía, ransomware, lo que supone un secuestro de facto que nos impide utilizar el dispositivo hasta que los hackers lo liberan.

Además, esta noticia se produce apenas una semana después de otra que evidenciaba el interés de los hackers por asaltar los nuevos Mac con procesadores M1 y arquitectura ARM, lo que podría servir paras empezar a derribar ese mito de que los equipos de Apple viven a salvo de un tipo de amenazas que, por ejemplo, en Windows sí son más habituales.

Sin embargo, lo descubierto en los últimos días por el equipo del portal Red Canary de seguridad es una especie de "acertijo envuelto en un misterio y dentro de un enigma", ya que los expertos no aciertan a situar ni el origen del ataque, ni la magnitud y peligros que conlleva. Lo que hace muy difícil saber a qué nos enfrentamos y si los equipos afectados corren más o menos riesgo que frente a otras amenazas de parecida naturaleza.

Más de 3.000 Mac afectados en todo el mundo

Dentro de lo poco que saben esos investigadores que han descubierto esta amenaza es que este virus, al que han dado en llamar como SilverSparrow, está exclusivamente diseñado para ordenadores de Apple y que es capaz de infectar tanto a los modelos más antiguos con procesadores Intel, como a los más modernos con arquitectura ARM, los M1 Silicon que Apple presentó a finales del año pasado.

Según los expertos, este SilverSparrow no ofrece demasiadas pistas sobre qué hace cuando infecta un ordenador, por lo que se decantan por pensar que simplemente estamos ante un código malicioso de los conocidos como backdoor que facilitan el acceso a otra amenaza mucho más devastadora cuando sus responsables se deciden a lanzar un ataque de verdad. O no, tal vez sus responsables fueron descubiertos y no les dio tiempo a completar los planes que tenían en mente.

Los Mac infectados, concretamente 29.139, están diseminados por más de 150 países y aseguran que este SilverSparrow parece estar emparentado con otra amenaza que os trajimos aquí la semana pasada, un adware que ha llegado a los ordenadores con procesadores M1 directamente desde iOS y iPadOS, a través de un viejo conocido llamado Pirrit, que fue modificado para aterrizar en los ordenadores de Apple.

Aunque pienses que tu Mac es inmune a estos ataques, te recomendamos realizar un chequeo con un programa antivirus para evitar males mayores como este que, aunque parezca una amenaza "razonablemente grave", podría haber provocado auténticos estragos de hacer buscado acceder al ordenador para minar nuestros datos. De momento el problema parece que no irá a más, por lo que se hace recomendable tomar medidas por si en un futuro este (aparente) ataque frustrado se reactiva.