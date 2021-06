¿Es malo que crujan nuestras articulaciones al movernos?

Todos hemos tenido en algún momento la experiencia de agacharnos y escuchar un fuerte chasquido en las articulaciones. Ya sea la espalda, la cadera, las rodillas o los brazos, sentir cómo crujen se relaciona directamente con síntomas de la edad. Sin embargo, nada tiene que ver con el envejecimiento del cuerpo. En este vídeo te explicamos exactamente por qué hacen ruido.

Si alguna vez has escuchado el sonido de un clic o chasquido mientras te movías, es probable que el ruido se produzca con el movimiento del tendón sobre el hueso. Los tendones son como bandas elásticas que unen los músculos a los huesos, y cuando se mueven rápidamente pueden provocar ese distinguible sonido.

Cuando andamos de puntillas, nos agachamos o simplemente levantamos un brazo, la posición del tendón cambia en relación al movimiento de las articulaciones. Son muchas las personas que tienen como hábito crujir sus articulaciones, algo que siempre ha generado un debate.

Sin embargo, cuando el tendón cambia ligeramente de postura, lo que hace que emita ese sonido de estallido no es otro que el tendón regresando a su posición natural.

Ya sea fuerte o suave, que ocurra con más frecuencia o no, es algo completamente normal dentro de los perfiles médicos. En la medicina se le conoce como crepitación articular y es algo muy común de lo que no tienes que preocuparte. No achaques ese sonido a tu mal estado físico, porque no está necesariamente relacionado.

