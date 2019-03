MacOS 10.14 Mojave: Apple presenta el nuevo sistema operativo de los Mac con modo nocturno y una App Store rediseñada

El nuevo sistema operativo de Apple para los Mac, MacOS Mojave tiene malas noticias para Facebook y Google: el navegador Safari no permitirá trackear a los usuarios a través de sus cookies, plugins o tipografías, por lo que no podrán seguir perfilando sus gustos, preferencias, etc.

Modo nocturno

Añade por primera vez en los sistemas operativos de Apple un "dark mode" para proteger la vista en la noche y para potenciar la imagen por ejemplo en presentaciones, edición de fotos, ver el calendario y también para programar con Xcode.

Modo nocturno | Apple

Desktop

Dispone de una opción para ordenar el escritorio automáticamente por "tipo", "tema", "etiqueta", etc, de manera que te limpia el escritorio de un plumazo. Gracias por esto, Apple.

Finder

El buscador interno de los Mac también tiene nuevas opciones, como la opción de "gallery view", para ver imágenes y documentos con todo el metadata pero en una versión reducida y navegable.

También tiene una nueva opción llamada "Quick action" que, de manera predictiva, puede saber si lo que buscas es rotar una sola foto o, por ejemplo, crear un PDF con varias.

App Store

La tienda de aplicaciones de Apple para Mac tendrá un nuevo diseño que permitirá, por ejemplo, previsualizar vídeos de las apps antes de descargárselos. Sin embargo, ante la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo: "¿Va a fusionar Apple MacOS con iOS?" la respuesta fuera clara y contundente: NO. Sin embargo, algunas apps como Apple News, Bolsa, Grabaciones y HomeKit ya se pueden utilizar en ambos dispositivos, pero el resto que están desarrolladas en iOS no estarán en MacOS hasta entrado 2019.

Nueva App Store | Apple

Capturas de pantalla

En Mojave las capturas de pantalla tendrán más importancia que nunca. Cuando seleccionas una parte de la pantalla para capturarla automáticamente te aparecerán opciones de edición de esa imagen.

Cámara de Continuidad

La cámara de fotos del iPhone y el Mac se pueden sincronizar para, por ejemplo, hacer fotos desde el móvil y que aparezcan directamente en el Mac o, por ejemplo, escanear un documento con el móvil y que sea visualizado en la pantalla del Mac.

No obstante, si todo esto te ha gustado, aún tendrás que esperar hasta septiembre, ya que la versión presentada aún estará en pruebas para desarrolladores durante estos meses hasta la Keynote de septiembre, donde se presentarán nuevos terminales móviles como todos los años.