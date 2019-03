Internet, el gran aliado de las conspiraciones

El papel de internet a la hora de construir la sociedad de la información ha sido evidente y determinante. Sin embargo, en internet podemos encontrar una cosa... y justo la contraria. Internet puede proporcionarnos información basada en datos veraces... pero también toda una serie de conspiraciones sin fundamento alguno.

Cuando no existía internet, las conspiraciones y teorías chafarderas llegaban todo lo lejos que llegase el boca a boca. Sin embargo, la Red se ha convertido en un escenario perfecto para la difusión de todo tipo de fábulas sin sentido. Te presentamos algunas de las mejores conspiraciones de internet:

1.- Los extraterrestres. Sin duda, la conspiración más fascinante de todas. Hay quien la estudia con verdadera devoción como uno de los sucesos ficticios más interesantes de nuestras historias, pero son muchos más los que permanecen convencidos de que los extraterrestres no solo existen, sino que, además, nos vigilan desde hace tiempo y podrían invadirnos en cualquier momento. Por si acaso la invasión llegase mañana mismo, procura tener muda limpia.

2.- La llegada a la Luna. Otro de los fenómenos más interesantes dentro del universo conspiranoico. En esta historia jugó un papel fundamental el documental que asegura que la llegada a la Luna fue rodada nada menos que por Stanley Kubrick. Un documental fabuloso... si no fuera porque es falso. No obstante, esto no frena a los amigos de las conspiraciones, que señalan los múltiples fallos que demostrarían la aparente farsa. Para desmitificar estas teorías, recomendamos el capítulo que el programa Escépticos (ETB) dedicó a este hecho.

3.- Los reptilianos. Junto con los Illuminati, los reptilianos constituyen una de las conspiraciones más divertidas de internet. Se trata, aparentemente, de unos seres prehumanos, extraterrestres y con forma de reptiles, que en su momento invadieron la Tierra para mezclar su ADN con el de los humanos. Pero la cosa no se queda ahí: el objetivo de los reptilianos, que actúan en el más puro secretismo (desvelado solo por las mentes más preclaras), pasa por dominar el mundo y esclavizar a toda la humanidad. Ni más, ni menos.

4.- Atentado de las Torres Gemelas. Otro de los grandes éxitos del absurdo conspiranoico. Aquí las teorías son de lo más diversas: el atentado fue perpetrado por el propio Gobierno de EEUU para poder atacar Afganistán, fueobra de los Illuminati o incluso de los extraterrestres, que se apuntan a todas las fiestas.

5.- Este muerto está muy vivo. Nuestra historia reciente también cuenta con toda una serie de teorías que eligen a personajes históricos relevantes y afirman, sin ningún tipo de pudor, que realmente no murieron, sino que permanacen ocultos en lugares de lo más pintorescos. Desde Hitler a Elvis, pasando por Michael Jackson o el mismísimo Hugo Chávez.

6.- La CIA inventó Facebook. Uno de los más recientes. Es innegable que Facebook (al igual que Google) se ha convertido en un gigantesca base de datos que puede servir de mucho provecho a todo tipo de empresas y agentes sociales. Es por eso que hay quien no tiene la menor duda de que Mark Zuckerberg solo es el monigote que nos han colocado para que no sepamos que esta red social fue creada nada menos que por el FBI o la CIA (según la versión). Basta con una simple búsqueda para reconocer el éxito de difusión de esta teoría.

7.- El sida no existe y el cáncer tiene cura. Hay que reconocer que inventarse historias sobre extraterrestres tiene su punto gracioso, pero cuando hablamos de salud pública, la cosa deja de ser divertida. Basta una simple búsqueda en Google para comprobar que aún existe gente con teorías tan chafarderas como que el sida no existe o que el cáncer tiene una cura cuya verdad es ocultada por todo tipo de poderes fácticos para preservar el negocio de la industria sanitaria.

8.- Nuevo orden mundial. Uno de los eslóganes, sin duda, con más pegada en los últimos años. Aquí cabe de todo: la CIA, los Illuminati, los reptilianos, las farmacéuticas, los poderes económicos... cualquier imaginable nos sirve para alertar a los ignorantes ciudadanos de que un nuevo orden mundial se avecina a menos que hagamos algo para evitarlo. Ni el Papa Francisco se libra.