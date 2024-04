Al instante, ahora puedes usar ChatGPT sin necesidad de crear una cuenta

Quien más y quien menos hemos probado ChatGPT alguna vez, y hemos conversado con este chatbot para descubrir todo lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer por nosotros. Pero hasta ahora siempre ha habido requisito para poder utilizar la IA de OpenAI, y ese es la necesidad de utilizar una cuenta que nos identifique dentro de la herramienta. Pero eso ha cambiado, ya que ha sido la propia empresa que lidera Sam Altman la que ha anunciado que ya no hay necesidad de contar con una cuenta para poder usar el chatbot.

Más presión para sus oponentes

Este es un enfoque que difiere bastante del utilizado hasta ahora por las grandes tecnológicas, como Google o Microsoft, que han asociado el uso de sus chatbot a cuentas vinculadas con ellos, como pueden ser las de Gmail o OneDrive. Todo ello para en teoría obtener un uso mucho más completo del ecosistema de cada uno de estos gigantes, porque al vincular la cuenta, se puede utilizar la IA en diferentes vertientes. Pero ahora OpenAI prescinde de esto para ofrecernos un uso más inmediato y sencillo.

OpenAI recuerda que al día son más de 100 millones los usuarios que utilizan ChatGPT en 185 países, y que a partir de ahora podrán serlo muchos más, al eliminar la restricción de tener que contar con una cuenta. Incluso sin contar con una cuenta, ChatGPT todavía podrá utilizar las conversaciones que mantengamos con él para mejorar los modelos de lenguaje y de alguna manera entrenarlos. Pero incluso sin una cuenta activa, vamos a poder acceder a la configuración del chat y desactivar esta funcionalidad, de tal forma que sea posible mantener las conversaciones de forma totalmente anónima.

Por otro lado, OpenAI ha recordado que en esta modalidad de uso se han introducido también algunas medidas para limitar ciertos mensajes, bloqueando aquellos que puedan ser no apropiados o que puedan ser cuestionables por su sentido. Lógicamente si no contamos con una cuenta a la hora de chatear con ChatGPT nos perdemos una de las mejores funciones, y es el historial de las conversaciones.

Si lo hacemos, no podremos revisar las conversaciones que hemos mantenido con la IA y recuperarlas. Pero por otro lado podemos entender que precisamente este podría ser el principal objetivo de usar de este modo el chat, el no dejar rastro alguno o historial. Incluso puede ser una buena alternativa cuando tenemos una cuenta, pero no queremos dejar rastro alguno de lo que hemos hablado con la IA.

Sea como fuere, ahora el uso de ChatGPT es mucho más flexible, y por tanto es algo que podría atraer a más usuarios a la plataforma, en detrimento de Gemini de Google o Copilot de Microsoft, que al menos a día de hoy nos obligan a contar con una de sus cuentas activas para poder chatear con sus IA. Sin duda un paso en la dirección correcta, que ayudará a OpenAI a aumentar su número de usuarios activos a diario, y sobre todo a estos a acceder a la IA al instante sin más implicaciones.