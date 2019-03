Pequeños cambios para ahorrar en la factura de la luz

La luz es uno de los servicios que más utilizamos y, además, no deja de encarecerse mes a mes. El ahorro de energía eléctrica no se trata solamente de una cuestión económica, sino que también es importante para la ecología global. Muchas veces, debido a la desinformación, hacemos cosas que hacen que aumente nuestro consumo.

Uno de los principales errores, es pensar que los aparatos enchufadas no consumen si no están encendidas. El microondas, la lavadora, la consola… Sí, estos aparatos enchufados consumen energía, por lo que desenchufarlos cuando no se usen es una las maneras más fáciles de ahorrar.

Por otro lado, mucha gente acostumbra a usar la lavadora con agua caliente. Esta forma de lavado consume casi el 90% de energía que requiere el proceso. Sin embargo, hay muchas prendas que no necesitan ser lavadas en caliente. El lavavajillas es un invento que nos ha ahorrado mucho tiempo, pero mal utilizado también nos hace perder energía. Procura siempre llenarlo antes de ponerlo a funcionar, y si los platos no están muy sucios, el programa de media carga puede ser suficiente.

Aunque parece una tontería, reemplaza las bombillas tradicionales por luces LED. Estás consumen mucho menos y además emiten menos calor, algo que agradecerás en verano. Por último, hay dos maneras en las que malgastado electricidad con el cargador de móvil. La primera es dejándolo conectado sin tener el teléfono enchufado. Esto consume, aproximadamente, 0,25 vatios por hora. Pero aun consumes más cuando dejas el móvil conectado cuando su carga ya está completa. Esto hace que gastemos unos 2,24 vatios por hora.