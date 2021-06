Herramienta online para pixelar o desenfocar textos y rostros de una forma rápida y sencilla

Cada vez es más frecuente el uso de herramientas online que nos ayudan a llevar a cabo procesos que de otro modo nos llevarían mucho tiempo. En la red podemos encontrar infinidad de páginas y herramientas web que nos hacen la vida mucho más fácil. Cómo es el caso de la herramienta que te vamos a contar a continuación.

Desenfoca textos y píxela rostros.

Por muchos motivos nos vemos en la necesidad de desenfocar o pixelar parte de una imagen fotografía o documento. Sino tienes acceso a aplicaciones de retoque o quieres hacerlo desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar nada, puedes hacerlo usando esta herramienta web online. Se trata de Facepixelizer un editor de imágenes especializado en ocultar la información que no queremos que se haga pública en nuestras fotos como pueden ser rostros o textos. Al tratarse de una herramienta online se ejecuta a través del navegador y las imágenes que subimos no salen de este pues no se envían a través de la red.

Arrastra la imagen, aplica el filtro y guarda | TecnoXplora

Su funcionamiento en muy sencillo tan sólo tienes que abrir una nueva ventana en el navegador y teclear en la barra de búsqueda https://www.facepixelizer.com/ y en sólo tres pasos conseguimos sombrear las partes de la imagen que queremos ocultar, te contamos cómo:

En primer lugar, arrastra la imagen en formato jpg o png a la zona de la imagen indicada

a la zona de la imagen indicada Selecciona con el ratón la zona de la imagen que necesitas sombrear

que necesitas sombrear Y, por último, una vez has terminado, guarda la imagen.

De este modo optimizamos el tiempo puesto que en un programa de edición profesional como Photoshop necesitamos al menos siete clics de ratón para obtener el mismo resultado.

Entre las opciones de la herramienta encontramos una muy interesante que nos ayuda a automatizar aún más el proceso. La función de detección de rostros nos ayuda reconocer las caras que aparecen en la imagen y a ocultarlas rápidamente eligiendo entre si queremos pixelarlas o desenfocarlas. Puede que, en el proceso, no reconozca alguna de las caras si estás están inclinadas o si están giradas hacia un lado, pero no será ningún problema pues podemos ocultarlas con el uso de una herramienta Anonymization.

Píxelando los rostros de las imágenes | TecnoXplora

Esta herramienta tiene dos modos, automático en el que gracias a la inteligencia artificial puede reconocer entre un texto o un rosto. Haciendo que las caras se pixelen mientras desenfoca los textos. Independientemente del tamaño de letra o de los rostros no influye ya que los efectos se adaptan para cubrir el área seleccionada. En el modo manual, podemos elegir tanto el efecto que queremos usar como el tamaño que usaremos para ocultar la información. Y una vez que hemos terminado el retoque de nuestras imágenes solo queda descargarlas. Además, también incluye la opción de deshacer por si no estamos del todo contentos con el resultado y queremos probar otros efectos. Además de esto elimina los datos Exif de las fotografías, datos como la fecha y hora en las que se realizó la imagen y otras de carácter técnico como la marca de la cámara o el tiempo de exposición.

Una herramienta fácil usar que nos ayuda a preservar la información que no queremos hacer pública de una forma rápida y sencilla. Además de ilimitada, pues no tiene un limite de fotos que podemos editar