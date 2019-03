Hemos perdido internet, pero hay esperanza

Internet nació como una idea para lograr que grupos de trabajo pudiesen colaborar de forma remota. Primero se logró interconectar a varias personas con sus computadoras. Después, una vez se empezó a popularizar la World Wide Web, se comenzó a teorizar en que podría convertirse. Imagina tener delante de ti una herramienta que sabes que puede lograr cambiar el mundo. El sentimiento era unánime: un espacio abierto, sin control y con una total libertad.

Libertad es algo que siempre se ha soñado tener, que se cree tener, pero que por alguna razón las personas no paran de buscar o no están convencidas de que sean totalmente libres. Y en ese sentido la realidad muestra que hemos perdido a internet como un medio abierto y libre: los gobiernos y organizaciones gubernamentales de seguridad se han encargado de ello.

Las filtraciones sobre cómo la NSA ha estado espiando las conexiones de varias empresas tan grandes como Yahoo o Google nos dan una pequeña noción de lo que las agencias de espionaje han estado haciendo desde hace tiempo. Por desgracia, ya no existe la total certeza de que en internet no sea un medio controlado.

Los culpables en gran medida hemos sido nosotros, las personas que usamos esta herramienta todos los días y que hemos dejado que se convierta en una forma de vida, una herramienta incorporada a nuestro día a día tan importante como la electricidad o la información.

Soñamos una vez con una internet, libre pero nunca lo será hasta que no entendamos que la total libertad tiene sus consecuencias y por regla general esto nos hace ser muy inseguros.

¿Una red donde se permita la violencia? ¿El sexo? ¿La pornografía? ¿Los insultos y amenazas? Estos son algunos ejemplos de lo que una sociedad tiene miedo cuando se abre a un nuevo medio. Ha pasado anteriormente con una de las grandes revoluciones de nuestra historia, la impresión. El poder de imprimir en masa un libro en contra de un régimen se convirtió inmediatamente en un arma, un arma poderosa. Y es que la información, aun siendo sólo eso, se puede convertir en el arma más poderosa del mundo.

Somos personas con una fe, unos principios, una forma de pensar que se nos ha pasado de generación en generación y que ha logrado que muchas personas se vean atacadas o intimidadas por ciertos contenidos que no son de su gusto. Por ejemplo uno de los casos más típicos es la pornografía.

Algo tan básico como el sexo está vetado por algunos proveedores de internet. Existen filtros para que no se muestren contenidos de este tipo en navegadores, redes o proveedores para que un cierto público no logre verlo. Nunca han funcionado estos filtros y, como éste, se pueden exponer casos de filtros contra cualquier otro tema.

Los proveedores de internet hoy en día tienen más miedo a los gobiernos que a los propios usuarios, que un día podrían marcharse en masa a otros proveedores que no filtren el contenido.

Por suerte tenemos personas en nuestra sociedad que piensan que una red abierta y sin control puede ser una buena idea, una red donde el anonimato sea algo importante, algo que en esta época parece ya no importe. Ejemplos como la red Tor, por desgracia famosa por algunos ejemplos de un mal uso, como Silk Road, una web de compra de drogas.

Pero esta red sirve para muchas otras cosas, por ejemplo acceder a páginas donde los medios reciben documentos clasificados como secretos. Es el caso de The New Yorker, que puso un servicio bajo esta red para que quien quisiese enviara información de forma segura y anónima. Hasta este punto hemos tenido que llegar: la monitorización de internet es tan grave que no se puede usar para mandar información de forma anónima.