Ya hay fecha oficial para la celebración del Prime Day 2021

Se había especulado mucho en los últimos meses sobre cuándo se iba a celebrar por fin el nuevo Prime Day de Amazon. Como sabéis, este siempre se ha venido celebrando en verano, sobre el mes de junio, pero la pandemia, como con todo, también obligó a aplazar esta celebración del consumo masivo a más adelante. Concretamente al mes de octubre, pero este año las cosas vuelven a la normalidad, el Prime Day se celebrarán incluso antes de los esperado, a mediados de este mes de junio, por lo que habrá que ir preparando las tarjetas virtuales.

¿Cuándo se celebra el Prime Day?

Hoy nos lo ha desvelado Alexa a una hora tan temprana como las siete de la mañana. Momento en el que hemos podido preguntarle al asistente cuándo se iba a celebrar el nuevo Prime Day, y nos ha confirmado que será el próximo 21 y 22 de junio. Por lo tanto quedan apenas tres semanas para que podamos asistir a otros dos días de ofertas masivas en la tienda de Jeff Bezos. Como es habitual vamos a poder acceder a miles de ofertas en tecnología y muchos más segmentos, que en teoría nos ofrecerán unas rebajas sin precedentes.

Amazon | Photo by Yender Gonzalez on Unsplash

Como es habitual, durante dos días seguidos Amazon pondrá a la venta productos con rebajas agresivas. Y no solo hablamos de productos que estarán rebajados durante esos dos días, sino que además habrá numerosas ofertas flash para las que habrá que estar muy atentos. Estas ofertas normalmente están limitadas tanto en stock de producto disponible como en tiempo, ya que pueden estar activas durante solo una hora, por lo que hay que ser rápidos si nos interesa de verdad un producto.

Hay que ir preparándose

De cara a este Prime Day deberíamos tener varias cosas claras hasta su presentación, sobre todo para que nos hagamos con esos productos que deseamos a un precio realmente barato. Porque como ocurre siempre con este tipo de ofertas, hay que asegurarse y mucho de que los descuentos son reales o no están inflados. No es raro encontrarse con productos que marcan una rebaja que realmente no se corresponde con el precio que tenía en los días anteriores a la oferta, y en realidad se está aludiendo a su precio oficial muchos meses atrás, cuando otros comercios ya lo ofrecían más barato.

Lo mejor es que nos hagamos una lista de los productos que necesitamos o deseamos, para poder empezar a hacer un seguimiento de sus precios durante estas tres semanas que quedan hasta la celebración del Prime Day. Es lo mejor para saber que de verdad vamos a comprar algo que merece la pena y que hay que aprovechar. Dejando de lado algunos casos puntuales la realidad es que la gran reputación del Prime Day se ha forjado a lo largo de estos años gracias a que precisamente se han ofrecido ofertas de verdad, con precios espectacularmente rebajados para la ocasión, que en algunos casos ha podido llegar hasta el 50% de rebaja.