¿Te han suplantado en alguna red social? Consejos para evitar problemas mayores

En los últimos días hemos visto cómo Twitter sufría uno de sus peores hackeos desde que existe, en un ataque que suplantó algunas de las cuentas verificadas más influyentes y con más seguidores del mundo. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido con la red social de microblogging, donde los atacantes utilizaron herramientas internas de la compañía y cualquier medida de prevención hubiera sido inútil, nosotros tenemos en nuestra mano intentar que, a nuestra pequeña escala, los problemas desaparezcan.

Que alguien nos suplante en redes sociales no es un problema menor, porque muchas de las publicaciones que realizamos a diario en Facebook, Twitter, Instagram, etc., ya son determinantes para algunos ámbitos como es el laboral. De ahí que tengamos que ser especialmente escrupulosos a la hora de mantener blindado el acceso a todos esos perfiles aunque, ¿qué ocurre si nuestras redes no son hackeadas? ¿Pueden suplantarnos de otras maneras?

¿Han suplantado tu identidad en las #RRSS? Si no sabes lo que debes hacer, que no cunda el pánico😅 y echa un vistazo 👉🏻 https://t.co/x303gzCziZ pic.twitter.com/O3iJt5madf — Policía Nacional (@policia) July 24, 2020

Es por eso que la Policía, ante al aumento en los ataques relacionados con la suplantación de personalidad, phising, se ha decidido a publicar una serie de consejos que nos van a permitir asegurar el acceso a nuestras cuentas y saber cómo responder ante una suplantación, de tal forma que, dentro de nuestras posibilidades, podamos ponerles las cosas difíciles a los hackers.

¿En qué ámbitos nos pueden suplantar la identidad?

Primero, hay que decir que existen ocasiones en las que esa suplantación de la personalidad no supone necesariamente el hackeo de nuestras cuentas sino, al revés, la creación de otras nuevas que afirman operar en nuestro nombre. Esto es especialmente grave porque supone que el hacker, que ha tenido acceso a nuestros datos personales, es capaz de hacerse pasar por nosotros ofreciendo nuestro nombre, apellidos, domicilio y hasta números del documento nacional de identidad de tal forma que puede llegar a realizar compras, solicitar créditos y, por supuesto, publicar en redes sociales afirmando que somos nosotros.

Lo primero que debéis saber es que suplantar la identidad de otra persona es un delito y en caso de darse estas circunstancias, tenéis que notificarlo en el menor tiempo posible a la policía, ya que se trata de hechos que tienen claras consecuencias legales. Tanto es así que solo la acción de crear un perfil falso a partir de datos recopilados de otra persona, como nombre, fotos, edad, etc., vulnera el "derecho a la propia imagen", tal y como recoge el artículo 18 de la Constitución Española, por lo que podría ser castigado con penas de cárcel.

Para evitar esa suplantación no existe mejor antídoto que la prudencia, ser muy conscientes siempre de por qué webs y lugares de internet navegamos, qué software estamos descargando, de manera voluntaria o involuntaria, y evitar siempre las fuentes que no sean fiables de empresas o tiendas digitales. Si con lo anterior no tenemos suficiente, entonces nuestra última esperanza es definir una buena contraseña: deben ser robustas, complejas y escapar de fechas que los hackes puedan conocer, o passwords que llevamos utilizando décadas.

Otro de los elementos que disipan la posibilidad de una suplantación son las tecnologías de doble verificación, bien a través de llaves de hardware, SMS, apps de autentificación, etc. Con ellas activas, los hackers tendrán que disponer de nuestro smartphone físicamente para suplantarnos en Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. De ahí la importancia de tener siempre activas estas medidas de seguridad adicionales.

Si todo lo anterior falla, tenéis la oportunidad de contactar directamente con los servicios de asistencia de las principales redes sociales y plataformas donde os hayan suplantado, para que tomen medidas lo más rápidamente posible. Aquí tenéis los principales enlaces, en caso de que os queráis dirigir a ellos:

• Facebook

• Twitter

• LinkedIn

• Snapchat

• Instagram

• Badoo

• Flickr

• Pinterest