Las suscripciones nos han acompañado durante décadas para todo tipo de servicios, hablamos mayoritariamente de los relacionados con el entretenimiento y la cultura. Sobre todo ahora con Internet, y los servicios de streaming de todo tipo existentes. Ya sean de música, libros, televisión, son decenas los servicios a los que podemos suscribirnos, tantos como los que nos ofrecen periodos de prueba. A veces nos suscribimos a tantos que olvidamos cancelarlos antes de que sea demasiado tarde y nos cobren la mensualidad. Normalmente estos periodos de prueba están diseñados para eso, para poder probar el contenido durante un intervalo de tiempo. Algo que es de agradecer, pero lógicamente no siempre los contenidos son de nuestro gusto. Si es tu caso, no vuelvas a olvidar cancelar una suscripción con la función que te traemos hoy.

Así puedes recibir recordatorios para cancelar las suscripciones

Cancelar una suscripción hoy en día es muy sencillo, lejos de los complicados procesos que nos proponían las empresas hace años, para evitar precisamente que las personas se dieran de baja. Ahora es tan sencillo como entrar en nuestra cuenta y pulsar sobre cancelar suscripción. El problema es que muchas veces se nos olvida que hemos dado de alta una suscripción a modo de prueba, y no nos damos cuenta de ello hasta que se pasa el cargo mensual por la tarjeta. Pues bien, hay tanto una web como una extensión de Chrome que nos permiten recordar a tiempo el vencimiento de las cuentas, para que las cancelemos, siempre que no estemos interesados en ellas lógicamente.

La suscripciones activas | Subscrybe

Esta extensión se llama Subscrybe,, y ha sido creada precisamente para eso, para no pagar una suscripción que no queremos utilizar más. Además el funcionamiento no puede ser más sencillo, ya que la extensión es capaz de reconocer el sitio en el que estamos, y guardar los datos de manera automática para que no nos venza la suscripción. Antes de utilizar esta herramienta debemos introducir el correo electrónico y la contraseña. Además nos pedirá el número de teléfono, al que enviará mensajes para alertarnos de que una suscripción está cerca de acabarse, y que es momento de cancelarla. Esta extensión es compatible con cualquier servicio de suscripción.

Podemos ir añadiendo las suscripciones tanto de manera automática, como manual, si la primera opción no funciona correctamente. En el momento de que esta vaya a expirar, recibiremos un mensaje de texto, alertando del servicio que va a expirar, y cuándo. Siempre podemos cancelar los avisos, y consultarlos solo desde la herramienta de Chrome que os hemos dejado. Dentro de la extensión también podemos acceder a un historial de suscripciones, y a todas esas que tenemos activas, para tener una imagen más completa de todo a lo que estamos suscritos, y por supuesto, también del gasto que nos suponen cada mes. Muchas veces nos suscribimos a más servicios de los que podemos disfrutar, así que esta es una buena solución para que no se te vuelva a pasar la suscripción de ese servicio, sea cual sea.