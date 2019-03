Guía para sobrevivir al fin del soporte oficial de Windows 7 por parte de Microsoft

Hace casi seis años Microsoft enmendaba el fallo histórico de su desastroso Windows Vista con un nuevo sistema operativo. Era Windows 7, que está presente actualmente en el 56% de ordenadores en todo el mundo, el único hasta la fecha que ha podido hacer sombra y superar al ya enterrado y mítico XP.

A pesar de que la versión más extendida nunca ha llegado a tener la implantación del longevo XP, sí que es bastante querida por los usuarios. Entre otros motivos porque conserva el menú de Inicio clásico, que los de Redmond eliminaron en su sucesor y recuperarán en el próximo Windows 10.

Pues bien, a pesar de que Windows 8 no ha cuajado, parece que Microsoft no quiere alargar los plazos que impuso hace tiempo y ha dado por finiquitado el soporte estándar de cinco años que ofrece a sus sistemas operativos. Esto supone que se acaba la asistencia técnica gratuita para cualquier problema que te surja y que ya no habrá actualizaciones con mejoras -los esperados Service Packs- exceptuando las relacionadas con la seguridad.

Si necesitas ayuda con cualquier fallo de Windows 7 la compañía se lavará las manos, aunque puedes seguir usándolo tranquilo desde el punto de vista de la seguridad.

Hasta aquí la mala noticia, porque lo bueno es que si no necesitas cambiar tu experiencia con tu PC, puedes seguir utilizando este software otros cinco años años (hasta el 14 de enero de 2020).

Si te quieres comprar un equipo nuevo y no estás convencido de la interfaz “Metro” de Windows 8 podrás comprarte todavía un equipo con Windows 7 preinstalado. Eso sí, por poco tiempo, ya que hay que tener en cuenta que Microsoft dejó de comercializar hace tiempo el kit de instalación del sistema operativo. En el caso de la versión Professional todavía se pueden comprar ordenadores con ese software, ya que el gigante tecnológico avisará con un año de antelación el cese de su comercialización.

Según Net Market Share la suma de Windows 8 y 8.1 solamente llega al 14,52% de la cuota de mercado, siendo superado todavía por el difunto Windows XP (18,26%). Dicho de otra forma: parece que los usuarios han dado la espalda a Microsoft y han optado por quedarse con una opción anterior a las que ofrece actualmente la compañía dirigida por Satya Nadella. Pero, de momento, no han optado por alargar la vida útil de Windows 7.

También hay que tener en cuenta que se ha dado por finalizado el 'mainstream support' para Office 10, aunque también sucede lo mismo que con el sistema operativo y le quedan cinco años de 'extended support'. En este enlace puedes consultar todos los plazos.

“¿Actualizo o no actualizo?”, te preguntarás. Si estás a gusto con Windows 7 no tienes que preocuparte por sus futuras vulnerabilidades y tener que pagar una licencia. Si te agobia no tener nuevas funcionalidades quizá sea mejor esperar a Windows 10, que llegará a lo largo de este año 2015.