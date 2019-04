La Guardia Civil alerta sobre una estafa que te secuestra el ordenador

Internet no es ese lugar paradisiaco y seguro que nos vendieron una vez, sino todo lo contrario. Por sus praderas de ceros y unos campan a sus anchas villanos, pícaros y rateros de todo tipo que, de vez en cuando, tienen la necesidad de sobrevivir en ese terreno inhóspito y han de actuar. Así de manera periódica una y otra vez.

Por eso no es de extrañar que el caso que nos atañe sea la historia de uno de estos villanos que vuelven a las andadas cada cierto tiempo. O, lo que es peor aún, que están tan viciados con su avaricia que no han parado nunca de actuar.

El modus operandi de este malo de la película es sencillo y, a la vez, guarda una gran dosis de maldad incorporada, ya que te puede secuestrar tu ordenador de una manera bastante inocente: gracias a que tú, inocente de ti, le das acceso a él.

Para engatusarte, primero te llamará por teléfono hablando un español que ni un británico en sus mejores momentos de Magaluf, y te dirá que te llama de Microsoft y que ha detectado numerosos problemas graves en tu ordenador. Para demostrártelo, te dará unas instrucciones para que veas en tu propio PC que, efectivamente, hay errores pero que, en la vida real, no son más que procesos automáticos que Windows ha ido cerrando, sin más.

Luego te dirá que te lo puede arreglar y dejarte el ordenador niquelado pero que, para ello, precisa acceder a él mediante un programa de control remoto. Si tú picas y caes en sus mentiras, acabarás instalándote un programa tipo Team Viewer y dándole acceso para que tome el control de tu PC y te solucione los problemas. Error.

A partir de ahí, date por muerto, o al menos a tu PC. Nuestro villano te dirá que le tienes que pagar 5€ para que te dé un supuesto “certificado de Microsoft” que te solucionará el problema. Y aquí ya solo tienes dos opciones: o le pagas y te libera tu ordenador o no le pagas y te deja el ordenador secuestrado. Porque, sí, nuestro villano es bastante cruel y, si no puede conseguir su objetivo, te cambiará o te pondrá una clave nueva en tu Windows para que no puedas acceder a él.

En el caso de que le pagues los 5 primeros euros, nada ni nadie te asegura que te libere el ordenador o que, después, no te pida más dinero para devolverte lo que, hasta hacía un rato era solo tuyo.

Moraleja: en internet hay muchos malos, así que desconfía de llamadas extrañas, de gente que te dice que te instales tal o cual cosa y, mucho menos, de aquellos que te piden dinero a cambio de algo mágico. Solo entonces podrás estar seguro entre ceros y unos.