La Guardia Civil alerta de una campaña de publicidad engañosa en aplicaciones móviles

La Oficina de Seguridad del Internauta, OSI, ha compartido la última estafa que circula por la red. Se trata de publicidad engañosa que provoca que los usuarios se suscriban a funciones premium con recargo y que sus llamadas se cobren con una tarificación especial.

La Guardia Civil ha sido también responsable de alertar a los usuarios de Twitter acerca de este nuevo timo. "#ALERTA‼️ Detectada una campaña de distribución de malware a través de publicidad maliciosa (#malvertising) cuyo objetivo es suscribir a los usuarios a servicios premium y realizar llamadas de tarificación especial. #NoPiques", ha escrito.

Asimismo, la OSI ha alertado de que esta campaña consiste en manipular aplicaciones que los usuarios descargan para engañarles y provocar que desembolsen dinero a través de la contratación de servicios premium o de llamadas con tarificación especial. De momento, este fraude se ha detectado en dispositivos de Rusia, Brasil, Argentina, Turquía, Ucrania, EE.UU, Francia y España.

La campaña, detectada por la compañía de seguridad Avast, se ha calificado como TrojanSMS o SMSFactory. Su modus operandi consiste en redirigir al usuario a la descarga de una aplicación mediante la cual, supuestamente, accede a esos contenidos que había buscado. Sin embargo, la aplicación maliciosa, una vez instalada, no ofrece lo prometido y se queda oculta en el dispositivo, como si no estuviera instalada, y así obtiene el dinero del usuario.

Cómo se detecta este malware

La OSI asegura que "cualquier usuario que se haya descargado aplicaciones para hackear juegos, webs de contenidos para adultos o servicios de reproducción de streaming gratuito" puede verse afectado por esta estafa. Sin embargo, la Oficina da una serie de consejos a los usuarios para solventar esta amenaza.

Lo primero que se debería hacer es verificar si alguna aplicación de origen desconocido está en un dispositivo. Si está instalada, probablemente habrá infectado al aparato. En ese caso, contar con un antivirus actualizado y pedirle que haga un reconocimiento del dispositivo para detectar posibles malwares o virus.

Si, por otro lado, la aplicación no se ha llegado a descargar o sí lo ha hecho pero no se ha instalado, lo más seguro es que no se haya infectado el dispositivo. Sin embargo, también se podrá realizar una comprobación con el antivirus por si acaso.

La OSI reitera la importancia de mantener los dispositivos y las aplicaciones actualizadas, para así evitar fallos de seguridad. Además, recomiendan mantener "inhabilitada la opción de 'instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos' dentro de los ajustes de tu dispositivo".

