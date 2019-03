Google Play está distinto y es solo el principio: llega el material design

Ya ha llegado a los dispositivos móviles con Android la nueva versión de Google Play, la plataforma a través de la cual los usuarios pueden comprar y descargas aplicaciones, música y libros.

Este era un cambio esperado, y es que los de Mountain View ya dieron a conocer algunas de las características visuales de la plataforma a finales del pasado mes, a través de la cuenta de Twitter de Google Play:

Our latest update is rolling out right now! We're excited to share a sneak peek of what you’ll get in the coming days pic.twitter.com/k5BidxR4Vu