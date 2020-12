Google mostrará qué vacunas contra el COVID están disponibles cerca de nosotros

Este 2020 que está a punto de acabar siempre lo recordaremos como el de la pandemia de COVID-19. Desde el pasado mes de marzo cuando comenzaron las muertes masivas y el confinamiento en nuestros hogares hemos comprobado cómo a todos los niveles de la sociedad se ha trabajado a contrarreloj para poder contar con la mayor información posible sobre el virus y todas las restricciones que se han puesto en marcha para páralo. Grandes empresas como Google han invertido mucho en ofrecernos la mayor información posible acerca de la pandemia, para mantenernos seguros a distancia del virus. Un buen ejemplo han sido las capas que Google Maps ha ido añadiendo con la incidencia del virus en diferentes países y regiones. Ahora Google prepara algo similar con información relativa a la vacuna que se ha conseguido obtener en tiempo récord, y que vamos a comenzar a recibir de manera inminente.

Información sobre las diferentes vacunas y su disponibilidad

El Big Data una vez más será el mejor aliado de Google para proporcionarnos la mejor información posible sobre la cercanía de las nuevas vacunas y su disponibilidad en cada país. Con tantas vacunas en marcha, será interesante conocer cuáles se proporcionan en distintos países y regiones. Ahora Google ha anunciado que ha comenzado a mostrar esta información en Reino Unido, el primer país donde se está vacunando a los ciudadanos contra el COVID-19. Google está comenzando a implementar y mostrar estos datos, donde se muestran las vacunas que están aprobadas en cada uno de los países, y de la situación de su distribución entre la población.

De esta manera Google quiere garantizar información cercana sobre todas las vacunas que están en marcha actualmente y pormenorizarla sobre cualquier novedad acerca de la vacuna que está disponible en nuestro país. Lógicamente esta nueva información del buscador está todavía dando sus primeros pasos, por lo que es de esperar que vaya mejorando en los próximos días y contando con más datos y más precisos. Sobre todo con la llegada paulatina de la vacuna a la mayoría de países, sobre todo en Europa. En España como ya sabemos la vacunación comenzará en enero y se extenderá hasta el mes de junio.

Por tanto no sería de extrañar que esta nueva información vaya llegando también a nuevas apps de Google, como Maps. Podríamos por tanto ver más información en la capa de COVID-19 de la aplicación, con datos sobre las vacunas disponibles según la ubicación en la que nos encontremos en cada momento. Unas funcionalidades que sin duda nos ayudarán a contar con más información de las vacunas, con información tan importante como cuál es la vacuna que se proporcionará en cada lugar. Google no ha especificado sobre la disponibilidad de esta nueva función en distintas regiones, pero entendemos que irá de la mano a su vez de la disponibilidad de la vacuna en los diferentes países. Esperemos que sea un movimiento de Google con poco recorrido, algo que sería sinónimo de que las cosas se han arreglado y ya no es necesario utilizar estas informaciones.