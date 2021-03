Google y Microsoft se ponen de acuerdo para arreglar los problemas de sus navegadores, ¿cómo?

Google ha conseguido a lo largo de los años hacerse prácticamente con el control hegemónico de internet, en lo que a usuarios se refiere ya que, al menos en España, los porcentajes de uso de su buscador rozan prácticamente el 98%. Y cuando hablamos del navegador, Chrome también tiene una cuota de mercado extraordinariamente alta. Así que no es de extrañar que empresas como Microsoft hayan abrazado la fe de Chromium para intentar que su Edge consiga remontar y mejorar su porcentaje de uso.

Eso lo ha conseguido en los últimos tiempos pero que Microsoft se haya basado en el mismo motor de Chrome, no garantiza que ambos programas se entiendan a la perfección y no se produzcan pequeños errores. Por lo que en un movimiento sorprendente, tanto los de Mountain View como los de Redmond han decidido aunar esfuerzos para eliminar esos flecos que provocan los problemas de compatibilidad entre los dos.

#Compat2021, el nombre de la iniciativa conjunta

La idea con la que trabajan las dos compañías es la de conseguir que todas aquellas empresas y desarrolladores que trabajen para tener una nueva página web, lo hagan maximizando el conocimiento que ambas tienen de sus respectivos navegadores y, de esta forma, obtener productos que trabajen perfectamente sincronizados, indistintamente del navegador con el que accedamos a cualquier página.

Tanto Google como Microsoft han detectado una serie de problemas a la hora de utilizar ciertas páginas en un navegador y otro, por lo que esos esfuerzos que prometen a través del programa #Compat2021 se dirigen a advertir de estos extremos y ayudar a solucionarlos. Todo, tras una intensa labor de recopilación de problemas, errores y datos que los desarrolladores han compartido con ambas compañías.

You told us what you needed, and we listened!

In 2021, we aim to eliminate the five top compatibility pain points on the web:

