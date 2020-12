Google explica el fallo detrás de la caída masiva de sus servicios

Seguramente te hayas enterado esta mañana, bien porque te ha afectado directamente, o bien porque lo has leído, y es que Google se ha caído a nivel mundial durante casi una hora. Durante este tiempo no ha sido posible utilizar sus servicios, tanto sus apps como las versiones web de estas. Gmail, Google Fotos, YouTube, Stadia, nada funcionaba correctamente, a unos les ha afectado de lleno, y a otros no tanto. El caso es que Google ha reconocido el problema sufrido esta mañana, y ha hecho una declaración oficial explicando el motivo que ha llevado a esta situación a su ecosistema de servicios y apps.

¿Qué ha pasado?

Google acaba de reconocer oficialmente este problema, y lo hace a través de una nota de prensa en la que ha explicado el motivo detrás de esta caída masiva de sus servicios. La explicación de Google es la siguiente:

“Hoy, a las 3:47 AM (Hora del Pacífico), Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período. El problema del sistema de autenticación se resolvió a las 4:32 AM Hora del Pacífico. Todos los servicios están funcionando de nuevo. Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro".

Google además ha hecho énfasis en que la caída de su servicio no se ha producido como consecuencia de un ciberataque, sino que ha sido exclusivamente un problema interno que tiene que ver con la cuota de gestión del sistema de autentificación. El gigante tecnológico ha querido recalcar también que se está llevando a cabo una investigación para asegurarse de que el fallo no se volverá a repetir, al menos en la medida de lo posible, entendemos. Por último también han querido aclarar que todos los mensajes que se encontraban en cola en Gmail en el momento de producirse el fallo, se han enviado después de que todos los sistemas de la empresa volvieran a funcionar después de este problema. Algo que habréis apreciado ya en vuestra bandeja de entrada.

Por tanto se descarta la posibilidad de un ciberataque, y se confirma que se ha debido a un fallo en su sistema, algo que por otro lado no es nada extraño, teniendo en cuenta la cantidad ingente de datos que maneja la empresa a todos los niveles. Son al fin y al cabo situaciones con las que nos tenemos que familiarizar, sobre todo cuando muchos usuarios utilizamos varios de sus servicios a la vez y todos los días, de ahí la gran repercusión del problema sufrido hoy. Es tan grande el alcance de Google que incluso las bombillas de tu casa pueden dejar de funcionar si estas se gestionan a través del asistente de Google, hasta ese nivel de dependencia estamos llegando respecto de las grandes tecnológicas en nuestro día a día.