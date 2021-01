Google Chrome: consulta desde tu móvil cuáles de tus contraseñas se han filtrado en Internet

Cada vez son más los sitios web en los que tenemos guardadas contraseñas. Unos sitios en los que o somos muy creativos o lo normal es que tengamos la misma contraseña en diferentes sitios web. Google cada vez se toma más en serio la seguridad de los usuarios, y está generando herramientas muy útiles para saber si nuestras contraseñas son seguras, y si se han podido filtrar en algún sitio web. Y nos lo ponen más fácil con una herramienta integrada en el navegador, que nos dice cuáles de estas contraseñas ya se han filtrado, y por tanto las que suponen una amenaza para nuestra seguridad.

Conoce al instante cuántas contraseñas se han filtrado

El problema más importante al que nos enfrentamos hoy en día en Internet con nuestras contraseñas no es precisamente que una contraseña sea más o menos segura. Porque el problema es que por muy segura que sea una contraseña, se esta se extrae de un servidor donde está alojada, y después se ofrecen en la “Deep Web” esta puede ser de dominio “público” para los hackers. Unos datos como nuestra contraseña que se suele filtrar con el usuario o correo electrónico, lo que permite a los hackers acceder a nuestras cuentas. Por tanto, no se trata de contraseñas que han sido averiguadas por los hackers, sino que han sido robadas.

Comprobando contraseñas | Tecnoxplora

De eso es de lo que nos advierte Google Chrome, de que una contraseña nuestra ha sido encontrada en una filtración en la web y que por tanto puede ser accesible por parte de los hackers. Para ello debemos hacer lo siguiente:

Abre Google Chrome

Entra en “Configuración”

Pulsa sobre “Contraseñas”

Selecciona “Comprobar contraseñas”

Una vez que hacemos esto aparece una nueva pantalla donde se hace un recuento de las contraseñas que están guardadas, y cuántas de ellas se han visto expuestas o vulneradas en la red. En mi caso he podido comprobar que hasta 89 contraseñas de todas estas se han expuesto en la red en algún momento, lo que no es poco desde luego. Debajo tenemos un listado de todos los sitios web donde se ha visto expuesta nuestra contraseña. En cada uno de ellos podemos ver la contraseña actual pulsando sobre los tres puntos verticales en el lateral de cada web. Y debajo, en un botón azul, podemos cambiar la contraseña de ese sitio.

Una vez que pulsamos sobre ese botón accedemos a la página de identificación de esa web, desde la que se puede acceder al servicio, y también acceder a la herramienta de cambio de contraseña. No es algo que podamos hacer desde Chrome, pero el navegador sí que nos permite acceder a cada una de las páginas web donde se ha visto vulnerada una contraseña. Así que, si no lo has hecho todavía, no dudes en acceder a este menú para conocer cuántas de tus contraseñas se han visto expuestas en Internet, porque si en una sola de esas webs expuestas utilizabas tu contraseña más extendida, puede que estés en serios problemas y facilitando que los hackers puedan acceder a nuestras cuentas.