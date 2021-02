Gmail: cómo saber si alguien está utilizando tu cuenta en otros dispositivos

La aplicación de correo electrónico por excelencia en la actualidad es Gmail, la plataforma de Google que ha superado con el paso de los años a otros servicios otrora más populares como por ejemplo Outlook. Una plataforma que sobre todo ha demostrado ser muy completa a la hora de personalizar la experiencia de uso y también para aportarnos la seguridad necesaria en el uso día a día. Una de las características más importantes que nos puede ofrecer la plataforma de correo es la de informarnos si se está haciendo un uso no autorizado de nuestra cuenta. Esto es algo importante porque puede darnos pistas de que alguien está utilizando nuestra misma cuenta en otro lugar y dispositivo.

¿Cómo puede saberse?

Pues es muy sencillo, porque Gmail nos muestra esta característica en una zona visible de la plataforma. Porque en la vista del correo en la versión de sobremesa podemos encontrar una zona en la que se nos informa sobre la actividad de la cuenta y la veracidad de estas conexiones. Algo que podemos conocer de esta forma:

Abre Gmail en tu PC desde el navegador

Presiona sobre cualquiera de las carpetas a la izquierda de la interfaz

Al hacerlo en la parte derecha vemos en la zona inferior una sección con la actividad de la cuenta

Pulsa sobre “Detalles”

El informe de Gmail | Tecnoxplora

En el momento que pulsamos sobre este botón podemos acceder a un informe que nos muestra la actividad de la cuenta. En este informe podemos ver el tipo de acceso, detallando si es desde un navegador web, normalmente desde el PC, o desde un dispositivo móvil. También se muestra la ubicación de la conexión, así como la dirección IP. Este último dato es clave, porque podemos comprobar si la conexión se ha producido desde nuestro hogar o no, ya que de ser así, todas las IP deberían ser la misma. También podemos ver en la última columna la hora a la que se ha producido el acceso a nuestra cuenta de Gmail. Por tanto en el caso de que alguien haya entrado en nuestra cuenta de manera no autorizada, lo normal es que veamos que la conexión se ha producido desde un dispositivo con una IP diferente a la de nuestra casa.

También si vemos que el acceso es desde otro país, es evidente que no se trata de una conexión autorizada. Por tanto con este informe vamos a poder detectar de una manera más sencilla si todo está funcionando correctamente en la cuenta, o si por el contrario hay accesos no autorizados que deberíamos resolver. En el caso de que eso ocurra, que veamos una conexión que no se corresponde con la normalidad, deberíamos pasar a cambiar de manera inmediata nuestra contraseña. Y si no lo hemos hecho ya, activar sí o sí la verificación en dos pasos, que es el método más efectivo para evitar que alguien pueda hacerse con el control de nuestra cuenta. Así que esta es una zona de nuestra cuenta de Gmail que desde luego deberíamos visitar a menudo para evitar sustos.