¿Fraude en el ecommerce? Esta es la seguridad que exigen los notarios

Si no sueles comprar en internet seguro que tienes más de un recelo: no te gusta dar tu número de tarjeta, no te fías del todo, no sabes si estás comprando en un lugar seguro, desconfías de los posibles ladrones de datos... En definitiva, el hecho de comprar en la Red te genera unas dudas que, por lo general, no quieres despejar.

Si eres un asiduo al ecommerce, sin embargo, seguro que vas mucho más relajado. Pero en cualquier caso, la certeza nunca es completa. Porque hay portales archiconocidos en los que das por hecho que no habrá problemas, pero, ¿y cuándo buscas ese producto que solo está en una web que apenas conoces?

Tecnofobias (o no) aparte, lo cierto es que el comercio electrónico aún sigue generando ciertas dudas entre los consumidores, y a eso hay que ponerle solución. Y los notarios europeos creen haber encontrado una posible alternativa.

Un certificado de legalidad a nivel europeo

El consenso parece casi unánime. La asociación europea de notarios, que aglutina a cerca de 40.000 profesionales, está trabajando en un posible certificado especial que pueda ser otorgado a las webs de comercio electrónico para respaldar su fiabilidad.

La cosa funcionaría de forma que un notario podría acceder a cualquier web de ecommerce situada dentro de la Unión Europea para verificar todas sus medidas de seguridad y asegurarse de que su aviso legal esté al día con las leyes de comercio electrónico impulsadas desde la UE.

Si todo está en orden, el notario concederá a dicha web una especie de certificado de calidad, que le valdría como valor añadido ante las posibles dudas de los usuarios. Este certificado sería multilingüe y sería distribuido en toda Europa.

El fraude, un peligro real

Y es que, sin querer levantar demasiado la alarma, lo cierto es que las probabilidades de que alguien te estafe en un ecommerce están ahí. Este certificado, por tanto, intentaría reducir las probabilidades de que eso pudiera suceder.

Además, los notarios europeos están medianamente preocupados por la 'movilidad' de algunas empresas. Y es que hay veces que un portal de ecommerce tiene su sede central en un país, la oficina comercial en otro y el centro de producción en otro. En esos casos, aseguran, aplicar una ley única no resulta sencillo.

De hecho están convencidos de que, en muchas ocasiones, esta aparente 'movilidad' acaba siendo una excusa para cometer fraudes o, en el mejor de los casos, para aprovecharse de la legislación que pueda tener cada país y adaptarse a ella para pagar lo menos posible.

Por ello, los notarios piden que la Unión Europea sea tajante no solo a la hora de establecer una legislación única, sino también al comprobar que cada una de estas webs cumpla dicha legislación en cada una de sus ventas. Solo así, aseguran, se podría reducir la brecha de confianza que muchos usuarios tienen hacia las compras online.