Flipboard, el oscuro objeto de deseo de Google, Twitter y Yahoo

Desde que salió al mercado hay una plataforma que se ha convertido en la auténtica reina a la hora de presentar contenidos de manera sencilla, cuidadosa y con un diseño exquisito: nos requerimos a Flipboard.

Y es que hay que reconocer una cosa: nos guste o no a los medios, los hábitos de consumo de información por parte de los usuarios han cambiado. Cada vez son menos los que acuden a las portadas online y, por el contrario, cada vez son más los que se forman su propio menú a partir de los RSS que coleccionan en plataformas ajenas (aunque también es verdad que el RSS está un poco viejuno).

Por eso, a Flipboard le han salido tres pretendientes muy poderosos en las últimas semanas: Twitter, Google y Yahoo, seguramente las tres tecnológicas más grandes del mundo si sacamos del ranking a Facebook o Apple.

Según Re/Code, Twitter ha sido el primer interesado en acercarse a esta plataforma. Un acercamiento que, según The Next Web, habría hecho que haya saltado la voz de alarma en Google y Yahoo, que también se habrían interesado por Flipboard y habrían acelerado su acercamiento de posturas para ver si hay posibilidad de compra.

Twitter se adelanta: ofrece 1.000 millones

Por el momento, Twitter parece la mejor colocada en caso de que los dueños de Flipboard quieran vender su gran joya. Pero no (sólo) porque hayan hecho el primer acercamiento, sino porque, por lo que sabemos, han sido los únicos en poner un cheque encima de la mesa. Y ese cheque es de nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares ('1 billion dolars').

Por su parte, no parece que ni Yahoo ni Google hayan puesto en claro aún ninguna cifra, aunque podrían jugar con una aparente ventaja: su posición dominante sobre Twitter en el mercado mundial de los contenidos. Un apartado que, a buen seguro, tendrán en cuenta en la sede de Flipboard a la hora de evaluar sus posibilidades.

Los contenidos ya no (sólo) están en los medios

Pase lo que pase, una cosa parece clara: los contenidos ya no solo están en los medios de comunicación. Ya lo demostró hace poco Facebook cuando sacó a la luz Instant Articles, una plataforma que permite a los medios publicar su propio contenido directamente en la red social, obviando su propia plataforma mediática con la connivencia de esta.

Y, aunque parezca raro, fueron muchos los que aceptaron: los americanos The New York Times, BuzzFeed o NBC News, los británicos The Guardian o la BBC o los alemanes Der Spiegel o Bild, entre otros.

Así pues, y ante los primeros recelos que en su momento creó Flipboard entre los medios de comunicación, parece que las últimas tendencias apuntan hacia una progresiva revalorización de la plataforma. De momento, ya tiene a Twitter, Google y Yahoo tirándole los tejos. Veremos si finalmente se deja ligar.