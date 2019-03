El 60% de las familias españolas cree que no es necesario controlar lo que hacen sus hijos en internet

Aunque pueda parecer sorprendente, a día de hoy todavía son muchos los padres españoles que no son conscientes de las amenazas que acechan a los niños en la Red. Tanto es así que, de acuerdo con el estudio “Menores e Internet: la asignatura pendiente de los padres españoles” que ha llevado a cabo la plataforma Qustodio, el 60% de las familias con hijos mayores de 12 años cree que no es necesario supervisar lo que hacen los niños en Internet, casi el doble que en Estados Unidos (38%), y tan solo un 26% utiliza alguna herramienta de control parental, frente al 34% de padres estadounidenses que sí las usa de manera activa.

Internet y las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, tanto para los adultos como para los niños. En el caso de los menores, les abre una ventana a infinitos conocimientos que pueden consultar en cualquier momento y lugar, donde pueden encontrar contenidos adaptados para todos los niveles con los que aprender y completar su formación, así como divertirse y relacionarse con otras personas.

No obstante, en la Red todo tiene cabida y por ello no está exenta de riesgos, especialmente para los menores. Hay personas que aprovechan el potencial de Internet para ganarse la confianza de los niños, engañarles con fines malintencionados y conseguir que les envíen fotografías o vídeos privados. Además, en los últimos años también han aparecido nuevas amenazas ejercidas por otros menores, que utilizan las redes sociales y las apps de mensajería instantánea para acosar y marginar a compañeros. Y tampoco podemos olvidar los contenidos no recomendados para niños a los que se puede acceder con total facilidad.

Por todo ello, supervisar lo que hacen nuestros hijos en Internet y controlar su uso de las nuevas tecnologías es una obligación en la actualidad. Y no solo esto, sino también ofrecerles una educación digital de calidad que les ayude a convertirse en usuarios responsables y conscientes, capaces de identificar las amenazas para huir ellas, así como mantener un comportamiento adecuado cuando hagan uso de la Red y las nuevas tecnologías.

A la vista de los resultados del estudio de Qustodio, parece ser que estos planteamientos todavía no han calado en la sociedad española. El trabajo ha sido elaborado a partir de más de 2.000 entrevistas a madres y padres de todo el país con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, y como hemos visto anteriormente sus resultados revelan que la supervisión de las actividades tecnológicas de los hijos es una preocupación secundaria para los padres, en comparación con otros temas como la educación, la salud, el desarrollo psicológico o el abuso.

De acuerdo con el estudio, las principales preocupaciones de los padres españoles relacionadas con el uso de Internet de sus hijos son el grooming, que es el acoso a menores por parte de adultos, una práctica que ha crecido un 410% en los últimos años; el ciberacoso en segundo lugar, y en tercer lugar el acceso a la pornografía.

Para evitar estas amenazas, los medios de control por los que más optan las familias en nuestro país son limitar el tiempo de conexión y acompañar al niño mientras se conecta. Estas medidas deberían completarse con el uso de herramientas de control parental que permitan a los menores tener más autonomía a la hora de acercarse a las nuevas tecnologías pero con la supervisión y limitaciones de los padres.