La crisis del coronavirus, recientemente denominado como Covid-19, es el principal desafío al que nos enfrentamos todos en estos momentos en los que la Organización Mundial de la Salud avisa de un más que probable escenario de pandemia (como el vivido en 2009 con el SARS). Con esos ingredientes, los medios de comunicación y los ciudadanos intentamos mantener la calma huyendo del alarmismo.

No en vano, en los últimos días se ha hecho más evidente la existencia dos corrientes enfrentadas que vienen precisamente a chocar por la forma que tienen de enfocar los problemas. Para unos el Covid-19 no deja de ser una gripe más, distinta a todas las demás y con un índice de mortalidad muy bajo, por lo que no hay que caer en el alarmismo. Y mientras, enfrente, están los que no negando la mayor prefieren no correr riesgos y piden medidas preventivas más contundentes.

Así que desde el mismo modo que los medios de comunicación están modulando los mensajes para no llevar a situaciones alarmantes a la población, las redes sociales también están obligadas a contener cualquier atisbo de irracionalidad en un escenario que es muy proclive a vivirlos. Así que ¿Facebook qué opina de todo esto?

Lucha permanente contra el virus, también en la red social

Pues tal y como informa Bussiness Insider, los de Mark Zuckerberg están trabajando para detener la propagación de informaciones que puedan alentar un escenario de alarma entre los usuarios de la red social. Se trata de terminar con todos los mensajes, anuncios y todo tipo de interacciones en las que usuarios, empresas y perfiles hablen de curar, prevenir o intermediar para solucionar casos de Covid-19.

La idea sobre la que trabajan en Facebook es la de evitar que todos estos mensajes y publicaciones ayuden a "crear un sentido de urgencia" en el resto de la comunidad, lo que podría derivarse en la percepción de una realidad de la crisis en la que no estamos instalados todavía. Y es que no hay que olvidar que no deben ser pocas las personas y empresas que están intentando lucrarse a costa de esta enfermedad.

En declaraciones al mismo medio, un portavoz de la red social afirmó que "Recientemente implementamos una política para prohibir los anuncios que hacen referencia al coronavirus y crean una sensación de urgencia, como implicar un suministro limitado o garantizar una cura o prevención. También tenemos políticas para superficies, como Marketplace, que prohíbe un comportamiento similar".

Esta no es la primera vez que desde la red social se toman medidas para combatir alguna corriente que es manifiestamente perjudicial para los usuarios de Facebook en particular, y para la tranquilidad de la comunidad en general. Fue el caso de los colectivos antivacunas, que dejaron de tener un altavoz en sus perfiles y que fueron perseguidos por los de Mark Zuckerberg. Eso sí, en otros ámbitos, como el político, todavía tienen mucho trabajo por delante para detener las fake news y las campañas de psico-marketing que sufrimos a diario. Y en un escenario de paz y sin coronavirus, ¿hay algo más influyente que un debate político inspirado en noticias falsas?