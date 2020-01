La pasada semana se producía uno de los episodios de ciberseguridad más sonados de los últimos años. Porque se conocía que Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon, había sido espiado gracias al hackeo de su móvil. Los hackers habrían extraído gigas y gigas de contenidos de su teléfono, y todo ello parece ser a partir de un mensaje de WhatsApp malicioso, enviado en la firma de un pequeño vídeo de 4,4 megas. Se sospecha que detrás de este hackeo se encuentra Arabia Saudí, con su príncipe a la cabeza, y toda una oscura trama detrás, con el Washington Post como objetivo de los saudíes, al ser propiedad de Bezos. Ahora hemos conocido la opinión de Facebook en este caso, como propietario de WhatsApp. La red social ha echado balones fuera, echando la culpa a Apple.

La culpa no fue de WhatsApp, según Facebook

Como es lógico a Facebook no le ha hecho ninguna gracia que se le acuse a WhatsApp de ser el vehículo utilizado por los hackers para acceder al móvil de Jeff Bezos. Ya que de ser verdad dejaría en entredicho la seguridad de nuestros mensajes y sobre todo de la integridad de nuestro móvil frente a las amenazas de los hackers. Para defenderse, el vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones de Facebook, Nick Clegg, habló acerca de este hackeo en una entrevista concedida a la BBC. En ella dijo abiertamente que WhatsApp no es la culpable del hackeo a Bezos, al menos no ha sido el vehículo a través del cual los hackers han podido acceder a su información.

Jeff Bezos | Sala de prensa de Amazon

En su alegato, Clegg aseguró que el cifrado de extremo a extremo que utiliza la app hace inaccesible para cualquier hacker el acceso a la aplicación y a los hackers. Fue rotundo en este sentido, asegurando que “está seguro de que la tecnología de extremo a extremo no puede ser pirateada” y que están seguros de que el hack no pudo utilizar un mensaje de vídeo en WhatsApp como vehículo para realizar el ataque. Clegg apunta más hacia que fue un problema en el teléfono de Bezos, un iPhone, el que dio pie al ataque. De hecho acusa directamente a Apple, ya que entiende que fue algún tipo de fallo que afectó a iOS, y fue a través del sistema operativo como los hackers pudieron acceder al dispositivo y toda su información.

WhatsApp | Photo by Aaron Burden on Unsplash

Además añadió que este malware “solo cobra vida cuando lo abres” se entiende que el vídeo que lleva integrado. Así que en palabras de Facebook, el problema de seguridad sufrido por Jeff Bezos sería debido a un fallo de seguridad en iOS, el sistema operativo de Apple, y no en WhatsApp. Desde luego es una acusación importante, sobre todo si tenemos en cuenta cómo tanto Apple como sus clientes, se jactan de la seguridad extrema de sus dispositivos. Por tanto es de esperar que no tarde en llegar la réplica de Apple, explicando quién es el verdadero culpable de las facilidades que han tenido los hackers para poder hacerse con los datos de Bezos.