El éxito de Chromecast: Google ha vendido 25 millones de unidades desde 2013

Llegó sin casi hacer demasiado ruido, pero lo cierto es que ha sabido ganarse un puesto más que merecido en el mercado tecnológico mundial.

Chromecast, el dispositivo de streaming de vídeo y audio desarrollado por Google, fue lanzado al mercado en 2013 como una apuesta medianamente sencilla de la compañía de Silicon Valley. Y lo cierto es que, pese a que no ha tenido la misma promoción que otros productos de Google, ha sabido encontrar su nicho.

Así, los datos de Chromecast están siendo un total y absoluto éxito: y es que, según los datos proporcionados por la propia compañía en su Google I/O 2016, desde su lanzamiento en 2013 se han vendido más de 25 millones de unidades en todo el mundo, unos datos quizá modestos si los comparamos con los de los teléfonos móviles más vendidos del mundo, pero apabullantes si tenemos en cuenta que se trata de un sencillísimo gadget.

La apuesta comenzó con Chromecast Video, el dispositivo para enviar a la televisión cualquier reproducción de vídeo emitida desde YouTube o cualquiera de las más de 200 aplicaciones compatibles. Y el éxito continuó a partir de 2015, cuando Google desarrolló un dispositivo idéntico, pero basado única y exclusivamente en la reproducción de audio.

Las cuatro claves del éxito

En estos tres años, Chromecast ha basado su indiscutible éxito en cuatro patas bien asentadas:

1- Precio. Sin duda, el factor clave. Chromecast irrumpió en el mercado cuando las alternativas más similares pasaban exclusivamente por Apple TV. ¿La diferencia? Mientras Apple TV costaba cerca de 200 dólares, Chromecast se quedaba en unos irrisorios 35. De este modo, este dispositivo no sólo fue comprado por aquellos que estaban convencidos de su funcionalidad, sino también por los que no lo estaban pero, por su bajísimo precio, no tuvieron miedo a la hora de probarlo.

2.- Sencillez. Si hay algo que podamos destacar de Chromecast, además de su precio, es su extrema sencillez. Basta con enchufar el Chromecast a la TV, bajarse la aplicación al móvil, configurar la wifi del domicilio en cuestión y empezar a enviar contenido. Si eres medianamente ágil, desde que saques el Chromecast de la caja hasta que empieces a usarlo no habrán pasado ni dos minutos de reloj.

3.- Uso del teléfono móvil. Sin duda, otra de sus grandes ventajas. Si usas Chromecast, estarás enviando datos desde tu teléfono móvil, pero seguirás pudiendo recurrir a tu teléfono para hacer cualquier cosa, incluso llamar, sin que eso afecte ni lo más mínimo a lo que estás reproduciendo. De hecho, y esto quizá no lo sepas, si acabas de dejar puesta una lista de reproducción y tienes poca batería, puedes incluso apagar el móvil y seguirá reproduciéndose, ya que la transmisión no corre a cargo del smartphone sino del propio dispositivo.

4.- Diseño y portabilidad. Chromecast no sólo tiene un diseño sencillo y un peso de lo más ligero: además, te lo puedes llevar donde quieras. Si vas a casa de un amigo y quieres poner capítulos de una serie bastará con que introduzcas la clave de su wifi en tu aplicación y ya podrás empezar a transmitir vídeo o audio.