Es evidente que el coronavirus está siendo uno de los principales protagonistas. negativos, de lo que llevamos de 2020 y mucha culpa de la alerta proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene que ver con la rápida expansión que puede tener la enfermedad si no se blindan las fronteras, o se preparan todos los países para la llegada de nuevos infectados. Es lo que tiene el poder viajar rápidamente por todo el planeta gracias a los miles de aviones que conectan en apenas horas todos los cinco continentes.

Y claro, en un mundo global, de movimientos globales, y de compras globales, hay quien ha pensado que lo mismo un paquete enviado desde China podría ser un foco inesperado de la enfermedad. Por suerte, la OMS ya ha emitido una serie de interesantes recomendaciones para prevenir posibles contagios y, una de ellas, tiene que ver con esas compras que hacemos a los retailers asiáticos de vez en cuando: ¿es posible contagiarse con el coronavirus por la llegada de un paquete?

Como podéis leer en el tuit publicado por la cuenta de la OMS (debajo), no existe ningún riesgo de contraer la neumonía provocada por el virus. Tanto es así que en su advertencia en redes sociales explican que "Sí, es seguro. Las personas que reciban paquetes de China no se encuentran en riesgo de contraer el nuevo coronavirus". Y por si hubiera alguna duda, añaden una explicación fundamentada en otros casos de epidemias protagonizadas por virus SARS, como la originada en noviembre de 2002 también en China: "por análisis previos, sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho [tiempo] en objetos, como cartas y paquetes".

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ